الوفد يستنكر الهجمات الإسرائيلية على فلسطين

عبدالسند يمامة: رفض سياسة المجتمع الدولى القائمة على الكيل بمكيالين

أصدر اليوم حزب الوفد، برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، بيانًا حول العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والأوضاع المتدهورة داخل «غزة».

وطالب الدكتور عبدالسند يمامة بضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية البشعة على الأراضي الفلسطينية في أسرع وقت.

وأعرب الدكتور عبدالسند يمامة عن قلق حزب الوفد تجاه الأوضاع المتدهورة في فلسطين.

وناشد المجتمع الدولي بضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي والهجمات على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، إن سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها المجتمع الدولي يجب أن تتوقف فورًا لأنها وراء كل الأحداث الجارية على الأرض.

وطالب رئيس الوفد بضرورة تنفيذ حل الدولتين، إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما حيا الدكتور عبدالسند يمامة جهود الدولة المصرية فى وقف نزيف الدم الفلسطنيي.

وأكد رئيس الوفد أن مصر تقف إلى جوار حقوق الشعب الفلسطينى، ولا يمكن أن تتخلى أبداً عن هذا الدور المهم، ولن تترك الشعب الفلسطنيي إلا بعد تحقيق مطالبه وإقامة دولته الفلسطينية.

وأشار الدكتور عبدالسند إلى دور مصر المحوري في بذل الجهود كافة من خلال الاتصالات المكثفة على المستويات كافة لتحقيق حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة كافة من أجل تجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.