حصاد الجولة في الدوري السعودي.. الهلال يكتسح وتعثر للكبار مع عودة البطاقات الحمراء

انتهت منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، التي كانت على ثلاثة أيام، بداية من يوم الخميس الماضي، التي شهدت محافظة الهلال على صدارة الترتيب للجولة الثانية على التوالي واستمرار رونالدو على صدارة الهدافين.

الهلال يتفوق باكتساح:

نجح نادي الهلال في اكتساح منافسية بعدما استقر على صدارة ترتيب أندية دوري روشن للمرة الثانية على التوالي بعد الجولة الماضية، لتنحصر المنافسة الىن بينه وبين التعاون صاحب المركز الثاني بـ 22 نقطة.

رفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول، ونجح في تسجيل 26 هدفًا ليكون أقوى في المسابقة بالتساوي مع النصر، كما أنه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن في مسابقة الدوري، ويمتلك ثاني أقوى خط دفاع بـ7 أهداف خلف الاتحاد بـ 6 أهداف.

كما نجح لاعبو نادي الهلال في أن يتواجدوا ضمن قائمة الـ 7 هدافين، ويمتلك الزعيم 3 لاعبين في القائمة وهم ميتروفيتش وسالم الدوسري ومالكوم، وسجل الأول 7 أهداف، والثنائي الآخر 6 أهداف لكل منهما.

رونالدو يواصل التصدر وموسى ديمبلي ينتفض:

شهدت الجولة التاسعة مواصلة كريستيانو رونالدو، نجم النصر، تصدره هدافي الدوري السعودي برصيد 10 أهداف، وسط انتفاضة من النجم الفرنسي موسي ديمبلي، مهاجم نادي الاتفاق، والذي أصبح يمتلك 7 أهداف في المركز الثاني بالهدفين.

تعثر الاتحاد والنصر والشباب.. والأهلي بفوز مهم:

شهدت الجولة التاسعة تعادل نادي النصر مع أبها بهدفين لكل فريق، كما تعادل نادي الشباب مع الرياض بنفس النتيجة، في حين انتهت مواجهة ديربي جدة الأهم في الجولة بفوز الأهلي على الاتحاد، الذي كان له دور في عودة الراقي لتحقيق الانتصارات بعد غياب جولتين على التوالي.

كما كان له دور كبير في التعثر الثاني على التوالي لنادي الاتحاد الذي خسر صدارة الترتيب، ويحتل الآن المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس في الترتيب والنصر الثالث.

عودة البطاقات الحمراء:

شهدت الجولة التاسعة من الدوري السعودي عودة البطاقات الحمراء بعد غياب جولتين، وحصل سلطان الغنام على بطاقة حمراء بعد نهاية مواجهة النصر ضد أبها، كما حصل سعيد الربيعي لاعب الأخدود على الثانية هذة الجولة والتي كانت أمام نادي الهلال.

ليزداد عدد البطاقات الحمراء إلى 15 بطاقة، 2 منها على لاعبي الأهلي ومثلهما على لاعبي الشباب والرائد والأخدود، وبطاقة حمراء واحدة على لاعبي أندية التعاون والنصر والهلال والفتح والطائي والخليج وضمك.