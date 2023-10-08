متحف تل بسطا بالشرقية يفتتح معرضًا بعنوان "زعماء وقادة أكتوبر"

تزامناً مع إحتفالات نصر أكتوبر العظيم..

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المعارض التراثية تسهم في تثقيف وتعليم الأفراد بماضيهم وحاضرهم، بل وتلعب دورًا مهمًا في إحياء التراث والساحة الثقافية، فضلاً عن تعزيز التواصل والترابط بين أبناء المجتمع، لافتاً إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بالتراث وتعزيز الهوية الوطنية.

كما أشار محافظ الشرقية الى أهمية تسليط الضوء على المناسبات والأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري، مثل عيد تحرير سيناء، ونصر أكتوبر العظيم، لأنها تساعد على ترسيخ مفهوم الوطنية لدى الأجيال الحديثة، وتشجيعهم على العمل المتواصل، فالأوطان تبنى بالعمل والولاء وإشباعهم بالعقيدة المصرية وحبهم للوطن في ظل وسائل تواصل اجتماعي تعمل على تقزيم الإنجازات للدولة المصرية.

وفى سياق متصل افتتح إبراهيم على حمدي، مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، اليوم، معرضًا مؤقتًا بعنوان "زعماء وقادة أكتوبر"، حيث يأتي هذا المعرض ضمن مجموعة المعارض المؤقتة التي يقيمها متحف تل بسطا لنشر الوعي الثقافي والأثري وذلك بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ويستمر المعرض لمدة شهر ويعرض مجموعة من الصور لزعماء وقادة حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى بعض المعلومات التي تجسد أحداث حرب أكتوبر بدءًا من الضربة الجوية حتى توقيع معاهدة السلام التي بموجبها استعادت مصر أراضيها كافة.

وأضاف مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، انه تم تنظيم ندوة تثقيفية على هامش المعرض عن نصر أكتوبر المجيد والبطولات التي قدمها الجنود المصريون من ملاحم بطولية وتضحيات، دفاعًا عن أرض الوطن خلال حرب اكتوبر1973، تحدث فيها جنود مقاتلين من محافظة الشرقية خاضوا حرب أكتوبر والعبور العظيم وهم "بدر محمد مصطفى –محمد عبد الفتاح محمد –مصطفى احمد عبدالعزيز".

وحضر افتتاح المعرض والندوة عدد من طلبة قسم التاريخ بكلية الأداب جامعة الزقازيق وطلبة كلية التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر والعاملين بمتحف تل بسطا .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، شهدا احتفالية جامعة الزقازيق باستقبال الطلاب القدامى والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عناني عميد كلية طب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من الطلاب والطالبات.

بدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم طابور عرض لطلاب وطالبات كليات الجامعة اعقبة تقديم أغاني وطنية لطلاب وطالبات الجامعة نالت استحسان الجميع.

كما شهدت الاحتفالية تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية لمنتخب جامعة الزقازيق للفنون الشعبية، كما قدمت طالبات كلية الطفولة المبكرة تعبيرات حركية مصحوبة بأغاني وطنية نالت إعجاب الحضور.

وألقى محافظ الشرقية كلمة أعرب خلالها عن سعادته لمشاركته في إحتفالية جامعة الزقازيق لاستقبال الطلاب القدامى والجدد متمنياً لأبنائه طلاب وطالبات الجامعة عاماً دراسياً سعيداً مؤكداً ضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية بالجامعة والمثابره لتحقيق النجاح والتخرج من الجامعة للمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

وأكد محافظ الشرقية، أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم لما تقدمة من خدمات مجتمعية وإستشارات هندسيه وفنية للمشروعات الجاري تنفيذها والمساهمة في بناء وتنمية المجتمع، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وجامعة الزقازيق لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكل القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بزيارة محافظ الشرقية لجامعة الزقازيق والمشاركة في احتفالية الجامعة بالعام الدراسي الجديد مقدماً له الشكر والتقدير علي مجهوداته الملموسة في الارتقاء بكل الخدمات المؤداة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن احتفالية اليوم تأتي لاستقبال الطلاب الجدد وتشجيع وتحفيز الطلاب المنتقلين للمراحل الدراسية الأخرى، قائلاً انتم عصب الأمة ووقود المستقبل وأحد دعائم الجمهورية الجديدة نسعي جميعاً لتنمية مهاراتكم وقدراتكم مطالباً أبنائه الطلاب بالعمل الجاد لتحقيق الأهداف العلمية والمجتمعية والمشاركة في بناء المجتمع.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والمستشار العسكري للمحافظة، قاموا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الزقازيق احتفالاً بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي محافظ الشرقية، و الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية والمواطنين.

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والأغاني الوطنية لتشعل حماس ومشاعر الحضور وتعزز من روح الولاء والانتماء لوطننا الغالي مصر.

وأكد محافظ الشرقية، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة في الأذهان لتعبر عن انتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة مؤكدًا أن هذا اليوم والذي انطلقت فيه قواتها المسلحة المصرية الباسلة لترفع علم الوطن فوق سيناء وتسترد الأرض بأرواح الشهداء ودماء الأبطال لتعيد للوطن كبريائه وكرامته سيظل يومًا خالدًا في ذاكرة الوطن تحتفل به أجيالنا جيلاً بعد جيل.

وأضاف محافظ الشرقية، أن العسكرية المصرية سجلت نموذجاً يحتذى به في فن القتال حيث قهرت العدو الإسرائيلي وحطمت أسطورته ليثبت الجندي المصري أنه خير أجناد الأرض وله تاريخ حافل وطويل ضد الغزاه ورد المعتدين دفاعًا عن الأرض.

ووأرسل محافظ الشرقية، تحية إعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة وتحيه شكر وتقدير لرجال القوات المسلحة في كل المواقع الخدمية والانشائية فهم جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطط ومشروعات الدولة المصرية للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وحرص محافظ الشرقية على مصافحة الحضور مقدماً لهم التهنئة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي جسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمت روح الانتماء والولاء للوطن الغالي مصر داعيًا المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية، وتظل قواتنا المسلحة حصنًا منيعًا في وجه المتآمرين وصرحًا شامخًا يجسد العزة والقوة والكرامة.