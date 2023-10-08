الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

يعلن بنك القاهرة عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، التي تتطلب الشروط التالية:

المؤهل الجامعي:

بكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو الهندسة، أو تخصص التكنولوجيا ذات الصلة.

يفضل الحاصلين على درجة الماجستير.

الخبرة العملية:

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال هندسة المؤسسات.

طرق التقديم:

يتم التقديم للوظائف الشاغرة إلكترونيًا من خلال موقع بنك القاهرة.

مهام الوظيفة:

تحديد التحديات التقنية والعمل على حلها وتحسين التوافق مع الهندسة المعمارية.

تطوير ومراجعة التصاميم المعمارية والمنطقية والمادية للتصميم والسياسات والمعايير، والعمل بشكل استباقي.

البحث عن التقنيات الحالية والتقنيات الناشئة واقتراح التغييرات عند الحاجة.

صياغة بنية المؤسسة وتكنولوجيا المعلومات بها، والتي تتوافق مع احتياجات العمل.

الاتصال مع أصحاب المصلحة والعمل على توصيل المفاهيم التقنية بوضوح ودقة.