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ثنائية صلاح غير كافية.. برايتون يفرض التعادل على ليفربول بالبريميرليج
الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يعلن بنك القاهرة عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، التي تتطلب الشروط التالية:

المؤهل الجامعي:

بكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو الهندسة، أو تخصص التكنولوجيا ذات الصلة.

يفضل الحاصلين على درجة الماجستير.

الخبرة العملية:

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال هندسة المؤسسات.

طرق التقديم:

يتم التقديم للوظائف الشاغرة إلكترونيًا من خلال موقع بنك القاهرة.

مهام الوظيفة:

تحديد التحديات التقنية والعمل على حلها وتحسين التوافق مع الهندسة المعمارية.

تطوير ومراجعة التصاميم المعمارية والمنطقية والمادية للتصميم والسياسات والمعايير، والعمل بشكل استباقي.

البحث عن التقنيات الحالية والتقنيات الناشئة واقتراح التغييرات عند الحاجة.

صياغة بنية المؤسسة وتكنولوجيا المعلومات بها، والتي تتوافق مع احتياجات العمل.

الاتصال مع أصحاب المصلحة والعمل على توصيل المفاهيم التقنية بوضوح ودقة.

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