حمل واختفاء وحجاب.. تفاصيل في حياة إنجي خوري وأدهم نابلسي

نشرت الفنانة والمنتجة اللبنانية جويل بدر صورا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ، صورا لإنجي خوري وهي ترتدي الحجاب وعلقت على الصور قائلة: "أن الله يهدي من يشاء مبروك الحجاب يا قلبي، هيدي البنت اظلمت كتير، وربنا ما تركا، انا كنت دايما بعرف انها انسانة طاهرة، وطفلة أذوها ودمروها لوصلت لا لشيا البشعة اللي عملتها، الحمدلله".

كما نشرت جويل صور لـ إنجي خوري التعنيف الذي تعرض له وكتبت تعليقا حسبي الله ونعم الوكيل ،الحمد لله ع سلامة انجي خوري ،بعد تعرضها للخطف والتهديد من قبل أشخاص ما بيخافوا ربهم ،ومؤامرة ضد أدهم نابلسي وإنجي خوري.

إنجي خوري بالحجاب

بداية القصة بين انجي خوري وأدهم النابلسي

أثارت الفنانة الاستعراضية إنجي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو خاطبت فيه الفنان أدهم النابلسي ، وطلبت منه الزواج أمام الجماهير.

ظهرت خوري في مقطع فيديو وهي تطلب منها الزواج من الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي، قائلة إنها سترتدي الحجاب وتلجأ إلى الله إذا وافق النابلسي على الزواج منها.

واستكملت حديثها قائلة : “بيقولوا إذا شيخ تزوج امرأة ملابسها مكشوفة وتبت يدخل الجنة… ألا تريد أن تدخل الجنة؟… يا ترى هو جميل ايه يا ادهم من فضلك” تزوجيني.

أدهم نابلسي وإنجي خوري

كما قالت خوري: "أدهم نابلسي عملي بلوك وطلب مني أجهض ابني الي حامل فيه منه" مشيرة إلي أنها حامل من أهم النابلسي.

تعليق أدهم نابلسي بعد إتهام إنجي خوري

نشر الفنان أدهم نابلسي بوست عبر حسابه الرسمي على فيس بوك وقال فيه: “لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي ربّ العالمين”.

وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب ربّ العالمين وكان يؤذي النّاس ويفتري عليهم."

وعادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعاً أن لا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلّا الشّهرة والفتنة بين الناس وهذه المرّة سيكون ردّي الأوّل والأخير على هذه الإشاعات بأنها ليست صحيحة.

يقول الله تعالى { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن جَاۤءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإࣲ فَتَبَیَّنُوۤا۟ أَن تُصِیبُوا۟ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةࣲ فَتُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِینَ } [سُورَةُ الحُجُرَاتِ: ٦]

يذكر أن الفنان أدهم النابلسي اعتزل الفن والغناء نهائيًا عام 2022م، وذلك بسبب نشره فيديو عبر منصة إنستجرام قال فيه: “هذا الفيديو لأخبركم بخبر سعيد جدًا لي أقول.. “للإنسان أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة ولكن عندما نحقق الهدف… ماذا سنشعر؟ الهدف الأساسي لوجودنا في الحياة هو إرضاء رب العالمين وعبادته.

واستكمل حديثه قائلا:" الحمد لله والحمد لله أن هذا اليوم قد جاء. اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم. هذه ليست النهاية، وآمل أن تنضموا إلي في رحلتي الجديدة".