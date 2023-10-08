محافظ نابلس: شكلنا لجان حراسة للمزارعين أثناء حصاد موسم الزيتون (شاهد)

أكد غسان دغلس القائم بأعمال محافظ نابلس، أنه في ظل الظروف الراهنة التي حدثت بالأمس زادت عملية الحواجز أكثر وأكثر.

وتابع “دغلس” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية” ، اليوم الأحد، أن ما يجري في نابلس هو عدوان متواصل منذ أكثر من عام ونصف، كما أن هناك حواجز موجودة كل محيط محافظة نابلس.

وقال إنه:" زاد الحصار على محافظة نابلس وزاد تشديد الحصار على المحافظة بأكملها"، لافتا إلى أن :" الأمور تتصاعد بشكل كبير ولافت في محافظة نابلس، وهناك 12 جريح وشهيد من نابلس منذ الأمس، حيث يقوم الإسرائيليون بركوب الدراجات وإطلاق الرصاص على الأهالي".

وواصل دغلس:" أننا في موسم قطف الزيتون والذي ينتظره كل أبناء الشعب الفلسطيني وأصبح الموسم محفوف بالمخاطر، لأن كل الأراضي الزراعية يوجد بجانبها مستوطنات وهو ما يزيد خطورة الموقف في الميدان، ولذلك شكلنا لجان حراسة تكون موجودة مع المزارعين حيث إن موسم قطف الزيتون يستمر لمدة شهر كامل وفي ظل التصعيد الموجود والأوضاع المعقدة نخشى على حياة المزارعين".