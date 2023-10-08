الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار رئيس فلسطين: قوة الاحتلال انهارت أمام مقاتلين بسطاء (فيديو)

الهجوم على غزة
الهجوم على غزة

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القوة العسكرية الغاشمة لا يمكن أن تكون قادرة على توفير الأمن أو السلام، وما حدث أمس السبت كشف الحقيقة التي كانت تريد إسرائيل تجاهلها على مدى كل السنوات الماضية.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن القوة العسكرية المدججة بأعتى أنواع الأسلحة انهارت على نحو واضح أمام العالم، كما انهارت المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية أمام مجموعة من المقاتلين البسطاء، لكنهم يملكون إرادة شعب يريد التخلص من الاحتلال، وهذه الحقيقة تريد إسرائيل تغافلها.

وأكد أن الاحتلال هو سبب كل المآسى التي تعيشها المنطقة، والمقاومة رد فعل على كل ما حدث الفترة الماضية، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي على الأقصى سيجر مآسي علينا وعليهم.

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تصم آذانها عن صوت العقل

وذكر أن إسرائيل تصم آذانها عن صوت العقل، وتتصرف وكأن الاحتلال بالنسبة إليها مجرد نزهة، وممارسة الاحتلال عندها طبيعي واعتيادي، وآن لهم أن يتعلموا الدرس. 

ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن الاحتلال ثمنه باهظ، وإذا استمروا سيكون عليهم أن يكونوا جاهزين أن يدفعوا أثمان أكثر فداحة من الأثمان التي دفعوها حتى الآن، والأمر لن يقف عند أن يقدم الفلسطينيون وحدهم الضحايا، ولكن الجميع سيقدم الضحايا إذا استمر وضع الاحتلال.

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