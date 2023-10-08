شباب ورياضة أسيوط تقوم باستلام مركز شباب نزلة عبد اللاه بديروط

أعلن الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط عن استلام مركز شباب نزلة عبد اللاه التابع لإدارة شباب ديروط، في إطار مشروعات مبادرة الحياة الكريمة.

وتم التوقيع على عقد حيازة المركز بحضور لجنة المراقبة بإدارة التشييد بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وراندا عبد الرحيم سيد مدير الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وثومة عبد العظيم مدير إدارة التشييد بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

وتواصل لجنة المراقبة بإدارة الإنشاءات بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط عملها لمراقبة وتيرة الانتهاء من أعمال تطوير مراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة، للتعرف على آخر التطورات في شؤون التجديد والتطوير العمل، ووضع اللمسات الأخيرة على الاستعداد لاستقبال هذه المراكز، حتى تصبح هذه المراكز أماكن جديرة بالمترددين عليها من أجل خلق حياة أفضل لشعب مصر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



ويهدف إلى تحسين حياة المواطنين المصريين والعمل على تحقيق التغيير النوعي في مراكز الشباب من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تقدم مختلف الخدمات الرياضية والشبابية والصحية والاجتماعية والثقافية للشباب والمواطنين بشكل عام داخل المدن، ومدن محافظات الجمهورية .



دكتور علاء جاد



وتسير أعمال التطوير بمراكز شباب العيش الكريم بمحافظة أسيوط بكامل طاقتها وفقا للجدول الزمني والمعايير والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، وهناك مراقبة مستمرة وميدانية لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات التي تعترض عمليتي الإحلال والتجديد، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية المهتمة بمعدلات الإنجاز.