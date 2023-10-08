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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة منها 12 جديدًا

وزارة الأوقاف المصرية
وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح 16 مسجدًا الجمعة 13 / 10 / 2023م، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

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وأعلنت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (243) مسجدًا منها 175 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وزارة الأوقاف المصرية

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الوادي الجديد 
1. الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة 
2. الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة 
3. الدكتود محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة 
4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة 
5. بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة 
6. الرضا – بدخلو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف دمياط
7. بدران - قرية حجاجة - فارسكور
مديرية أوقاف السويس
8. الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين
مديرية أوقاف المنيا
9. البحري – قرية بطران – مركز مغاغة 
10. البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة 
مديرية أوقاف البحيرة
11. علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الجيزة
12. أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
2. الصالحين – العزازية – دشنا 
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب 
مديرية أوقاف الغربية
4. مصطفى إسماعيل – ميت غزال - السنطة

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