افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة منها 12 جديدًا

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح 16 مسجدًا الجمعة 13 / 10 / 2023م، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (243) مسجدًا منها 175 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وزارة الأوقاف المصرية

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة

2. الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة

3. الدكتود محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة

4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة

5. بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة

6. الرضا – بدخلو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف دمياط

7. بدران - قرية حجاجة - فارسكور

مديرية أوقاف السويس

8. الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين

مديرية أوقاف المنيا

9. البحري – قرية بطران – مركز مغاغة

10. البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة

مديرية أوقاف البحيرة

11. علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون

مديرية أوقاف الجيزة

12. أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف قنا

2. الصالحين – العزازية – دشنا

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الغربية

4. مصطفى إسماعيل – ميت غزال - السنطة