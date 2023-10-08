افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة منها 12 جديدًا
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح 16 مسجدًا الجمعة 13 / 10 / 2023م، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.
وأعلنت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (243) مسجدًا منها 175 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة
2. الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة
3. الدكتود محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة
4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة
5. بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة
6. الرضا – بدخلو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف دمياط
7. بدران - قرية حجاجة - فارسكور
مديرية أوقاف السويس
8. الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين
مديرية أوقاف المنيا
9. البحري – قرية بطران – مركز مغاغة
10. البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة
مديرية أوقاف البحيرة
11. علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الجيزة
12. أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
2. الصالحين – العزازية – دشنا
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب
مديرية أوقاف الغربية
4. مصطفى إسماعيل – ميت غزال - السنطة