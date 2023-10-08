الأوقاف تنظم 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن انطلاق 10 قوافل دعوية الجمعة القادمة 13/10/2023، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.

أوضحت الأوقاف، أن ذلك على النحو التالي:

1- مديرية أوقاف بني سويف ( بندر بني سويف):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. د/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني عمر بن عبدالعزيز - بندر بني سويف

2. د/ عبدالرحمن نصر نصار مدير المديرية السيدة حورية - بندر بني سويف

3. الشيخ/ سعيد سيد عبدالواحد مدير الدعوة أبو عجيزة - بندر بني سويف

4. الشيخ / علي دياب عبدالله مدير الإدارة مصطفي كامل الغمراوي - بندر بني سويف

5. الشيخ/ عادل محمد حسين إمام وخطيب أسامة بن زيد – الحي الأول شرق النيل

6. الشيخ / كمال جمعة طلب إمام وخطيب مجمع الرحمة - بندر بني سويف

7. الشيخ/ حمزة محمد سيد إمام وخطيب بني سويف الجديدة - بندر بني سويف

8. الشيخ/ أحمد عبدالسلام عبدالرازق إمام وخطيب علي بن أبي طالب - بندر بني سويف

9. الشيخ / عمر صابر عبدالله إمام وخطيب الحسن البصري – الحي الثاني شرق النيل

10. الشيخ / عبدالمنعم هيبة عبد المنعم إمام وخطيب الأباصيري - بندر بني سويف

2- مديرية أوقاف المنيا (منقطين):

وزارة الأوقاف المصرية

م الاسم الوظيفة المسجد

1. د / حسانين عبدالحكم حسانين مدير المديرية الغربي - مرمر

2. الشيخ / محمد جمال عبدالجواد مدير الإدارة الفتاح العليم - منقطين

3. الشيخ / ممدوح عبدالستار حسن إمام و خطيب الشرقي - مرمر

4. الشيخ / عبدالناصر أحمد أبوالسعود إمام و خطيب نور الإسلام - منقطين

5. الشيخ / محمد على عبيد إمام و خطيب الفتح- منقطين

6. الشيخ / صالح أحمد فراج إمام و خطيب الرحمة - منقطين

7. الشيخ / محمود محمد كامل إمام و خطيب الفردوس - منقطين

8. الشيخ / إسماعيل عبد الهادي إبراهيم إمام و خطيب عمر بن الخطاب - منقطين

9. الشيخ / محمود عبدالإمام محمود إمام و خطيب البحري - منقطين

10. الشيخ / عاصم علاء الدين عبدالعليم إمام و خطيب التوبة - منقطين

3- مديرية أوقاف الجيزة (العياط):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الدكتور/ السيد مسعد السيد مدير المديرية حمزة - المتانيا

2. د/ صبري حلمي الغياتي مدير الدعوة شنب - المتانيا

3. الشيخ/ السيد على السيد على إمام وخطيب أبو دروية - المتانيا

4. د/ أحمد عبد السعيد محمد أبوطالب مسئول الإرشاد الديني عباد الرحمن - المتانيا

5. الشيخ/ خالد راضى خالد عبد الحميد مسئول شئون المساجد خاتم المرسلين - المتانيا

6. الشيخ/ محسن السيد محمد السيد مسئول شئون القرآن الكريم الباش خولي - الجملة

7. الشيخ/ عيد رمضان محمد إسماعيل إمام وخطيب زيدان - الجملة

8. الشيخ/ شريف عامر عبد الفتاح أحمد إمام وخطيب عواجة - الجملة

9. الشيخ/ مصطفى السيد عبد النبي محمود إمام وخطيب العتيق - العياط

10. الشيخ/ على السيد كامل عبـــد العال إمام وخطيب عمر عبد الجيد - العياط

4- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ جمال فتحي عواد مدير المديرية أبوبكر الصديق - الإسراء

2. الشيخ/ إسلام إبراهيم عبدالعظيم إمام وخطيب عيسى بن مريم - الإسراء

3. الشيخ/ خالد محمد حلمي إمام وخطيب عبدالرحمن بن عوف - مساكن النور

4. الشيخ/ أبوالفضل أحمد جمعة إمام وخطيب الغفران - اللبانة

5. الشيخ/ علي إبراهيم عبد العاطي إمام وخطيب النوافلة - القأبوطي

6. الشيخ/ أحمد أبوزيد عبدربه إمام وخطيب المناعمة - القأبوطي

7. الشيخ/ أحمد محمد علاء الدين إمام وخطيب الهدى والنور - الضواحي

8. الشيخ/ أحمد موسى مغاوري إمام وخطيب النصر - القأبوطي

9. الشيخ/ السيد محمد أحمد إمام وخطيب أنس بن مالك - النصر

10. الشيخ/ نشأت أحمد سليمان إمام وخطيب الشناوي - الضواحي

5- مديرية أوقاف الإسكندرية (محرم بك):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ / سلامة محمود عبد الرازق مدير المديرية الشهيد عبد القادر حمدي - القلعة

2. الشيخ / هاشم سعد الفقي مدير الدعوة النصر والإيمان - أبيس العاشرة

3. الشيخ / وسام علي السيد كاسب مدير المتابعة عباد الرحمن - خورشيد

4. الشيخ / محمد نبيل محمد العربى إمام وخطيب أبيس الأولى – قرية أبيس الأولى

5. الشيخ / عبد الله محمد عبد النبي موج إمام وخطيب الكبير- أبيس 2 الميدان

6. الشيخ /أسامة محمود عبد الغفار إمام وخطيب الرحمن - أبيس 7

7. الشيخ / إبراهيم محمد أحمد البدوى إمام وخطيب الشعراوي - أبيس 7

8. الشيخ / يحيى زكريا سعد إمام وخطيب الرزاق الكريم – أبيس 7

9. الشيخ / السعيد منصور السعدنى إمام وخطيب الروضة – كبري الرابعة

10. الشيخ / معاذ أحمد محمد حسن إمام وخطيب الفتح - أبيس 8

6- مديرية أوقاف المنوفية (أشمون):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. د/ خالد عبد السلام حسانين وكيل المديرية سيدي سالم - سنتريس

2. الشيخ / كمال عبدالرازق عمار مدير الدعوة أبو فراج - سنتريس

3. الشيخ/ محمود رضا رمزي مدير إدارة الإدارات الهداية – عزبة الفرعونية

4. الشيخ/ طارق عبد الباري مدير المتابعة عباد الرحمن - عزبة الفرعونية

5. الشيخ / عبدالنبي عبد المنجى عبد الرسول مدير الإدارة رجب خليل - عزبة الفرعونية

6. الشيخ / هاني قدري محمد كمال إمام وخطيب التونسي - سنتريس

7. الشيخ / أحمد جمال الشيخ علي إمام وخطيب الرحمة - بعزبة الفرعونية

8. الشيخ/ عبد الهادي دنيا إمام وخطيب الرحمة - بعزبة الفرعونية

9. الشيخ/ صالح محمد تركي إمام وخطيب أبو هاشم - سنتريس

10. الشيخ / محمد فرج شديد إمام وخطيب التقوى -الزهارنة سنريس

7- مديرية أوقاف الإسماعيلية ( فايد):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير المديرية المجمع الإسلامي - سرابيوم

2. د/ محمد عبد المعبود إبراهيم مدير الدعوة الإسراء - المحطة

3. الشيخ/ السيد عطية عبدالحق مدير الإدارات القرية - سرابيوم

4. الشيخ/ عبد العظيم عبد المعبود مسئول شئون المساجد الرحمة المنشية - سرابيوم

5. الشيخ /أشرف السيد العدوي مسئول شئون القرآن أبو هيبة - سرابيوم

6. الشيخ/ صابر علي أحمد إمام وخطيب خالد بن الوليد – السوق القديم

7. الشيخ/ جوده سليمان جوده مفتش دعوة زين العابدين – هويس سرابيوم

8. الشيخ/ أحمد عبد المجيد علي مدير الإدارة أصحاب اليمين - سرابيوم

9. الشيخ/ علي محمود محمد إمام وخطيب الزملوط – ترعة الزملوط

10. الشيخ/ أحمد مصطفى جاب الله إمام وخطيب الرحمة عواد - سرابيوم

8- مديرية أوقاف أسيوط (أبو تيج):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. د/ عاصم محمود قبيصي مدير المديرية عبدالمنعم رياض - أبو تيج

2. الشيخ/ مختار عيسى دياب حمدان وكيل المديرية الشاذلية –أبو تيج

3. الشيخ/ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة السلطان الفرغل - أبو تيح

4. الشيخ/ أسامة عبد الفتاح محمود مدير إدارة الإدارات أبو القاسم - أبو تيج

5. الشيخ/ ناصر محمد السيد على مدير المتابعة الإمام علي – أبو تيج

6. الشيخ/ أسامة عبد الفتاح محمد مسئول شئون القرآن الكريم السلام زغلول - أبو تيج

7. الشيخ/ رمضان جمعة أحمد مسئول شئون المساجد الرضا والنور - أبو تيج

8. الشيخ / أحمد كمال على مسئول الإرشاد الديني الشيخ غانم – أبو تيج

9. الشيخ/ أحمد ابراهيم حسن إمام وخطيب عبد الشافي – أبو تيج

10. الشيخ/ على حسن على حسن إمام وخطيب اللواء الشيمي - أبو تيج

9- مديرية أوقاف أســوان (دراو):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ حنفي محمود دياب دياب مدير المديرية نزلاوي - دراو

2. الشيخ/ أحمد أحمد حسن حمدان مدير الدعوة طـــه بدوى - دراو

3. الشيخ/ محمود فخر الدين موسى حماد مسئول الإرشاد الديني الشـيخ عامر - دراو

4. الشيخ/ عبد الله محمد طه أحمد مسئول شئون المساجد الخلايفــــة - الغابة

5. الشيخ/ عبد الرؤف عبدالحليم إبراهيم مدير إدارة نـور الهداية - دراو

6. الشيخ/ محمود مصطفى حسن بدر مدير إدارة الســــوق - دراو

7. الشيخ/ عبد الستار حسن أبا زيد حساني مدير إدارة الإيمان - نجع العرب

8. الشيخ/ عبد الحميد أحمد محمد حفني أحمد إمام وخطيب رضـــوان - دراو

9. الشيخ/ محمد أحمد محمود أحمد إمام وخطيب حسن بــدوى - دراو

10. الشيخ/ محمود عثمان محمود محمد إمام وخطيب ناصر - الشطب

10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (الرياض):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ عطا بسيوني مدير المديرية الشهيد رياض

2. د/ عبد القادر سليم مدير الدعوة النور - الرياض

3. الشيخ / ياسر الغول مدير إدارة الإدارات الصفا - الشراقوة

4. الشيخ/ حسن رزق عاشور مدير إدارة غرب الرياض الجديد

5. الشيخ/ جمعة محمد السيد بيومي إمام وخطيب عبد السلام عرفات

6. الشيخ / حسن حمدين حسن سيد احمد إمام وخطيب الكبير - الضبعة

7. الشيخ / أحمد محمد محمد عبدالقادر إمام وخطيب الكبير - الحصفة

8. الشيخ/ محمد سعد عبد الوهاب إمام وخطيب الكبير - الرصيف

9. الشيخ/ حمادة أحمد زكي إمام وخطيب البر - أبو سالم

10. الشيخ/ أحمد حلمي إبراهيم إمام وخطيب نصر العرب - بها