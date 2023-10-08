الأوقاف تنظم 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبلة
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن انطلاق 10 قوافل دعوية الجمعة القادمة 13/10/2023، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.
أوضحت الأوقاف، أن ذلك على النحو التالي:
1- مديرية أوقاف بني سويف ( بندر بني سويف):
م الاسم الوظيفة المسجد
1. د/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني عمر بن عبدالعزيز - بندر بني سويف
2. د/ عبدالرحمن نصر نصار مدير المديرية السيدة حورية - بندر بني سويف
3. الشيخ/ سعيد سيد عبدالواحد مدير الدعوة أبو عجيزة - بندر بني سويف
4. الشيخ / علي دياب عبدالله مدير الإدارة مصطفي كامل الغمراوي - بندر بني سويف
5. الشيخ/ عادل محمد حسين إمام وخطيب أسامة بن زيد – الحي الأول شرق النيل
6. الشيخ / كمال جمعة طلب إمام وخطيب مجمع الرحمة - بندر بني سويف
7. الشيخ/ حمزة محمد سيد إمام وخطيب بني سويف الجديدة - بندر بني سويف
8. الشيخ/ أحمد عبدالسلام عبدالرازق إمام وخطيب علي بن أبي طالب - بندر بني سويف
9. الشيخ / عمر صابر عبدالله إمام وخطيب الحسن البصري – الحي الثاني شرق النيل
10. الشيخ / عبدالمنعم هيبة عبد المنعم إمام وخطيب الأباصيري - بندر بني سويف
2- مديرية أوقاف المنيا (منقطين):
م الاسم الوظيفة المسجد
1. د / حسانين عبدالحكم حسانين مدير المديرية الغربي - مرمر
2. الشيخ / محمد جمال عبدالجواد مدير الإدارة الفتاح العليم - منقطين
3. الشيخ / ممدوح عبدالستار حسن إمام و خطيب الشرقي - مرمر
4. الشيخ / عبدالناصر أحمد أبوالسعود إمام و خطيب نور الإسلام - منقطين
5. الشيخ / محمد على عبيد إمام و خطيب الفتح- منقطين
6. الشيخ / صالح أحمد فراج إمام و خطيب الرحمة - منقطين
7. الشيخ / محمود محمد كامل إمام و خطيب الفردوس - منقطين
8. الشيخ / إسماعيل عبد الهادي إبراهيم إمام و خطيب عمر بن الخطاب - منقطين
9. الشيخ / محمود عبدالإمام محمود إمام و خطيب البحري - منقطين
10. الشيخ / عاصم علاء الدين عبدالعليم إمام و خطيب التوبة - منقطين
3- مديرية أوقاف الجيزة (العياط):
م الاسم الوظيفة المسجد
1. الدكتور/ السيد مسعد السيد مدير المديرية حمزة - المتانيا
2. د/ صبري حلمي الغياتي مدير الدعوة شنب - المتانيا
3. الشيخ/ السيد على السيد على إمام وخطيب أبو دروية - المتانيا
4. د/ أحمد عبد السعيد محمد أبوطالب مسئول الإرشاد الديني عباد الرحمن - المتانيا
5. الشيخ/ خالد راضى خالد عبد الحميد مسئول شئون المساجد خاتم المرسلين - المتانيا
6. الشيخ/ محسن السيد محمد السيد مسئول شئون القرآن الكريم الباش خولي - الجملة
7. الشيخ/ عيد رمضان محمد إسماعيل إمام وخطيب زيدان - الجملة
8. الشيخ/ شريف عامر عبد الفتاح أحمد إمام وخطيب عواجة - الجملة
9. الشيخ/ مصطفى السيد عبد النبي محمود إمام وخطيب العتيق - العياط
10. الشيخ/ على السيد كامل عبـــد العال إمام وخطيب عمر عبد الجيد - العياط
4- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ):
م الاسم الوظيفة المسجد
1. الشيخ/ جمال فتحي عواد مدير المديرية أبوبكر الصديق - الإسراء
2. الشيخ/ إسلام إبراهيم عبدالعظيم إمام وخطيب عيسى بن مريم - الإسراء
3. الشيخ/ خالد محمد حلمي إمام وخطيب عبدالرحمن بن عوف - مساكن النور
4. الشيخ/ أبوالفضل أحمد جمعة إمام وخطيب الغفران - اللبانة
5. الشيخ/ علي إبراهيم عبد العاطي إمام وخطيب النوافلة - القأبوطي
6. الشيخ/ أحمد أبوزيد عبدربه إمام وخطيب المناعمة - القأبوطي
7. الشيخ/ أحمد محمد علاء الدين إمام وخطيب الهدى والنور - الضواحي
8. الشيخ/ أحمد موسى مغاوري إمام وخطيب النصر - القأبوطي
9. الشيخ/ السيد محمد أحمد إمام وخطيب أنس بن مالك - النصر
10. الشيخ/ نشأت أحمد سليمان إمام وخطيب الشناوي - الضواحي
5- مديرية أوقاف الإسكندرية (محرم بك):
م الاسم الوظيفة المسجد
1. الشيخ / سلامة محمود عبد الرازق مدير المديرية الشهيد عبد القادر حمدي - القلعة
2. الشيخ / هاشم سعد الفقي مدير الدعوة النصر والإيمان - أبيس العاشرة
3. الشيخ / وسام علي السيد كاسب مدير المتابعة عباد الرحمن - خورشيد
4. الشيخ / محمد نبيل محمد العربى إمام وخطيب أبيس الأولى – قرية أبيس الأولى
5. الشيخ / عبد الله محمد عبد النبي موج إمام وخطيب الكبير- أبيس 2 الميدان
6. الشيخ /أسامة محمود عبد الغفار إمام وخطيب الرحمن - أبيس 7
7. الشيخ / إبراهيم محمد أحمد البدوى إمام وخطيب الشعراوي - أبيس 7
8. الشيخ / يحيى زكريا سعد إمام وخطيب الرزاق الكريم – أبيس 7
9. الشيخ / السعيد منصور السعدنى إمام وخطيب الروضة – كبري الرابعة
10. الشيخ / معاذ أحمد محمد حسن إمام وخطيب الفتح - أبيس 8
6- مديرية أوقاف المنوفية (أشمون):
م الاسم الوظيفة المسجد
1. د/ خالد عبد السلام حسانين وكيل المديرية سيدي سالم - سنتريس
2. الشيخ / كمال عبدالرازق عمار مدير الدعوة أبو فراج - سنتريس
3. الشيخ/ محمود رضا رمزي مدير إدارة الإدارات الهداية – عزبة الفرعونية
4. الشيخ/ طارق عبد الباري مدير المتابعة عباد الرحمن - عزبة الفرعونية
5. الشيخ / عبدالنبي عبد المنجى عبد الرسول مدير الإدارة رجب خليل - عزبة الفرعونية
6. الشيخ / هاني قدري محمد كمال إمام وخطيب التونسي - سنتريس
7. الشيخ / أحمد جمال الشيخ علي إمام وخطيب الرحمة - بعزبة الفرعونية
8. الشيخ/ عبد الهادي دنيا إمام وخطيب الرحمة - بعزبة الفرعونية
9. الشيخ/ صالح محمد تركي إمام وخطيب أبو هاشم - سنتريس
10. الشيخ / محمد فرج شديد إمام وخطيب التقوى -الزهارنة سنريس
7- مديرية أوقاف الإسماعيلية ( فايد):
م الاسم الوظيفة المسجد
1. الشيخ/ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير المديرية المجمع الإسلامي - سرابيوم
2. د/ محمد عبد المعبود إبراهيم مدير الدعوة الإسراء - المحطة
3. الشيخ/ السيد عطية عبدالحق مدير الإدارات القرية - سرابيوم
4. الشيخ/ عبد العظيم عبد المعبود مسئول شئون المساجد الرحمة المنشية - سرابيوم
5. الشيخ /أشرف السيد العدوي مسئول شئون القرآن أبو هيبة - سرابيوم
6. الشيخ/ صابر علي أحمد إمام وخطيب خالد بن الوليد – السوق القديم
7. الشيخ/ جوده سليمان جوده مفتش دعوة زين العابدين – هويس سرابيوم
8. الشيخ/ أحمد عبد المجيد علي مدير الإدارة أصحاب اليمين - سرابيوم
9. الشيخ/ علي محمود محمد إمام وخطيب الزملوط – ترعة الزملوط
10. الشيخ/ أحمد مصطفى جاب الله إمام وخطيب الرحمة عواد - سرابيوم
8- مديرية أوقاف أسيوط (أبو تيج):
م الاسم الوظيفة المسجد
1. د/ عاصم محمود قبيصي مدير المديرية عبدالمنعم رياض - أبو تيج
2. الشيخ/ مختار عيسى دياب حمدان وكيل المديرية الشاذلية –أبو تيج
3. الشيخ/ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة السلطان الفرغل - أبو تيح
4. الشيخ/ أسامة عبد الفتاح محمود مدير إدارة الإدارات أبو القاسم - أبو تيج
5. الشيخ/ ناصر محمد السيد على مدير المتابعة الإمام علي – أبو تيج
6. الشيخ/ أسامة عبد الفتاح محمد مسئول شئون القرآن الكريم السلام زغلول - أبو تيج
7. الشيخ/ رمضان جمعة أحمد مسئول شئون المساجد الرضا والنور - أبو تيج
8. الشيخ / أحمد كمال على مسئول الإرشاد الديني الشيخ غانم – أبو تيج
9. الشيخ/ أحمد ابراهيم حسن إمام وخطيب عبد الشافي – أبو تيج
10. الشيخ/ على حسن على حسن إمام وخطيب اللواء الشيمي - أبو تيج
9- مديرية أوقاف أســوان (دراو):
م الاسم الوظيفة المسجد
1. الشيخ/ حنفي محمود دياب دياب مدير المديرية نزلاوي - دراو
2. الشيخ/ أحمد أحمد حسن حمدان مدير الدعوة طـــه بدوى - دراو
3. الشيخ/ محمود فخر الدين موسى حماد مسئول الإرشاد الديني الشـيخ عامر - دراو
4. الشيخ/ عبد الله محمد طه أحمد مسئول شئون المساجد الخلايفــــة - الغابة
5. الشيخ/ عبد الرؤف عبدالحليم إبراهيم مدير إدارة نـور الهداية - دراو
6. الشيخ/ محمود مصطفى حسن بدر مدير إدارة الســــوق - دراو
7. الشيخ/ عبد الستار حسن أبا زيد حساني مدير إدارة الإيمان - نجع العرب
8. الشيخ/ عبد الحميد أحمد محمد حفني أحمد إمام وخطيب رضـــوان - دراو
9. الشيخ/ محمد أحمد محمود أحمد إمام وخطيب حسن بــدوى - دراو
10. الشيخ/ محمود عثمان محمود محمد إمام وخطيب ناصر - الشطب
10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (الرياض):
م الاسم الوظيفة المسجد
1. الشيخ/ عطا بسيوني مدير المديرية الشهيد رياض
2. د/ عبد القادر سليم مدير الدعوة النور - الرياض
3. الشيخ / ياسر الغول مدير إدارة الإدارات الصفا - الشراقوة
4. الشيخ/ حسن رزق عاشور مدير إدارة غرب الرياض الجديد
5. الشيخ/ جمعة محمد السيد بيومي إمام وخطيب عبد السلام عرفات
6. الشيخ / حسن حمدين حسن سيد احمد إمام وخطيب الكبير - الضبعة
7. الشيخ / أحمد محمد محمد عبدالقادر إمام وخطيب الكبير - الحصفة
8. الشيخ/ محمد سعد عبد الوهاب إمام وخطيب الكبير - الرصيف
9. الشيخ/ حمادة أحمد زكي إمام وخطيب البر - أبو سالم
10. الشيخ/ أحمد حلمي إبراهيم إمام وخطيب نصر العرب - بها