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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف تنظم 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن انطلاق 10 قوافل دعوية الجمعة القادمة 13/10/2023، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.

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أوضحت الأوقاف، أن ذلك على النحو التالي:
1- مديرية أوقاف بني سويف ( بندر بني سويف):
م الاسم الوظيفة المسجد 
1.  د/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني عمر بن عبدالعزيز - بندر بني سويف
2.  د/ عبدالرحمن نصر نصار مدير المديرية السيدة حورية - بندر بني سويف
3.  الشيخ/ سعيد سيد عبدالواحد مدير الدعوة أبو عجيزة - بندر بني سويف
4.  الشيخ / علي دياب عبدالله مدير الإدارة مصطفي كامل الغمراوي - بندر بني سويف
5.  الشيخ/ عادل محمد حسين إمام وخطيب أسامة بن زيد – الحي الأول شرق النيل
6.  الشيخ / كمال جمعة طلب إمام وخطيب مجمع الرحمة - بندر بني سويف
7.  الشيخ/ حمزة محمد سيد إمام وخطيب بني سويف الجديدة - بندر بني سويف
8.  الشيخ/ أحمد عبدالسلام عبدالرازق إمام وخطيب علي بن أبي طالب - بندر بني سويف
9.  الشيخ / عمر صابر عبدالله إمام وخطيب الحسن البصري – الحي الثاني شرق النيل
10.  الشيخ / عبدالمنعم هيبة عبد المنعم إمام وخطيب الأباصيري - بندر بني سويف

2- مديرية أوقاف المنيا (منقطين):

وزارة الأوقاف المصرية

م الاسم الوظيفة المسجد 
1.  د / حسانين عبدالحكم حسانين مدير المديرية الغربي - مرمر 
2.  الشيخ / محمد جمال عبدالجواد مدير الإدارة الفتاح العليم - منقطين
3.  الشيخ / ممدوح عبدالستار حسن إمام و خطيب الشرقي - مرمر
4.  الشيخ / عبدالناصر أحمد أبوالسعود إمام و خطيب نور الإسلام - منقطين
5.  الشيخ / محمد على عبيد إمام و خطيب الفتح- منقطين
6.  الشيخ / صالح أحمد فراج إمام و خطيب الرحمة - منقطين
7.  الشيخ / محمود محمد كامل إمام و خطيب الفردوس - منقطين
8.  الشيخ / إسماعيل عبد الهادي إبراهيم إمام و خطيب عمر بن الخطاب - منقطين
9.  الشيخ / محمود عبدالإمام محمود إمام و خطيب البحري - منقطين
10.  الشيخ / عاصم علاء الدين عبدالعليم إمام و خطيب التوبة - منقطين
3- مديرية أوقاف الجيزة (العياط):
م الاسم الوظيفة المسجد 
1.  الدكتور/ السيد مسعد السيد مدير المديرية حمزة - المتانيا
2.  د/ صبري حلمي الغياتي مدير الدعوة شنب - المتانيا
3.  الشيخ/ السيد على السيد على إمام وخطيب أبو دروية - المتانيا
4.  د/ أحمد عبد السعيد محمد أبوطالب مسئول الإرشاد الديني عباد الرحمن - المتانيا
5.  الشيخ/ خالد راضى خالد عبد الحميد مسئول شئون المساجد خاتم المرسلين - المتانيا
6.  الشيخ/ محسن السيد محمد السيد مسئول شئون القرآن الكريم الباش خولي - الجملة
7.  الشيخ/ عيد رمضان محمد إسماعيل إمام وخطيب زيدان - الجملة
8.  الشيخ/ شريف عامر عبد الفتاح أحمد إمام وخطيب عواجة - الجملة
9.  الشيخ/ مصطفى السيد عبد النبي محمود إمام وخطيب العتيق - العياط
10.  الشيخ/ على السيد كامل عبـــد العال إمام وخطيب عمر عبد الجيد - العياط
4- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ):
م الاسم الوظيفة المسجد 
1.  الشيخ/ جمال فتحي عواد مدير المديرية أبوبكر الصديق - الإسراء
2.  الشيخ/ إسلام إبراهيم عبدالعظيم إمام وخطيب عيسى بن مريم - الإسراء
3.  الشيخ/ خالد محمد حلمي إمام وخطيب عبدالرحمن بن عوف - مساكن النور
4.  الشيخ/ أبوالفضل أحمد جمعة إمام وخطيب الغفران - اللبانة
5.  الشيخ/ علي إبراهيم عبد العاطي إمام وخطيب النوافلة - القأبوطي
6.  الشيخ/ أحمد أبوزيد عبدربه إمام وخطيب المناعمة - القأبوطي
7.  الشيخ/ أحمد محمد علاء الدين إمام وخطيب الهدى والنور - الضواحي
8.  الشيخ/ أحمد موسى مغاوري إمام وخطيب النصر - القأبوطي
9.  الشيخ/ السيد محمد أحمد إمام وخطيب أنس بن مالك - النصر
10.  الشيخ/ نشأت أحمد سليمان إمام وخطيب الشناوي - الضواحي

5- مديرية أوقاف الإسكندرية (محرم بك):
م الاسم الوظيفة المسجد 
1.  الشيخ / سلامة محمود عبد الرازق مدير المديرية الشهيد عبد القادر حمدي - القلعة
2.  الشيخ / هاشم سعد الفقي مدير الدعوة النصر والإيمان - أبيس العاشرة
3.  الشيخ / وسام علي السيد كاسب مدير المتابعة عباد الرحمن - خورشيد 
4.  الشيخ / محمد نبيل محمد العربى إمام وخطيب أبيس الأولى – قرية أبيس الأولى
5.  الشيخ / عبد الله محمد عبد النبي موج إمام وخطيب الكبير- أبيس 2 الميدان
6.  الشيخ /أسامة محمود عبد الغفار إمام وخطيب الرحمن - أبيس 7
7.  الشيخ / إبراهيم محمد أحمد البدوى إمام وخطيب الشعراوي - أبيس 7
8.  الشيخ / يحيى زكريا سعد إمام وخطيب الرزاق الكريم – أبيس 7
9.  الشيخ / السعيد منصور السعدنى إمام وخطيب الروضة – كبري الرابعة
10.  الشيخ / معاذ أحمد محمد حسن إمام وخطيب الفتح - أبيس 8

6- مديرية أوقاف المنوفية (أشمون):
م الاسم الوظيفة المسجد
1.  د/ خالد عبد السلام حسانين وكيل المديرية سيدي سالم - سنتريس
2.  الشيخ / كمال عبدالرازق عمار مدير الدعوة أبو فراج - سنتريس
3.  الشيخ/ محمود رضا  رمزي مدير إدارة الإدارات الهداية – عزبة الفرعونية
4.  الشيخ/ طارق عبد الباري مدير المتابعة عباد الرحمن  - عزبة الفرعونية
5.  الشيخ / عبدالنبي عبد المنجى عبد الرسول مدير الإدارة رجب خليل - عزبة الفرعونية
6.  الشيخ / هاني قدري محمد كمال إمام وخطيب التونسي - سنتريس
7.  الشيخ / أحمد جمال الشيخ علي إمام وخطيب الرحمة - بعزبة الفرعونية
8.  الشيخ/ عبد الهادي دنيا إمام وخطيب الرحمة - بعزبة الفرعونية
9.  الشيخ/ صالح محمد تركي إمام وخطيب أبو هاشم - سنتريس
10.  الشيخ / محمد فرج شديد إمام وخطيب التقوى -الزهارنة سنريس
7- مديرية أوقاف الإسماعيلية ( فايد):
م الاسم الوظيفة المسجد 
1.  الشيخ/ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير المديرية المجمع الإسلامي - سرابيوم
2.  د/ محمد عبد المعبود إبراهيم مدير الدعوة الإسراء - المحطة
3.  الشيخ/ السيد عطية عبدالحق مدير الإدارات القرية - سرابيوم
4.  الشيخ/ عبد العظيم عبد المعبود مسئول شئون المساجد الرحمة المنشية - سرابيوم
5.  الشيخ /أشرف السيد العدوي مسئول شئون القرآن أبو هيبة - سرابيوم
6.  الشيخ/ صابر علي أحمد إمام وخطيب خالد بن الوليد – السوق القديم
7.  الشيخ/ جوده سليمان جوده مفتش دعوة زين العابدين – هويس سرابيوم
8.  الشيخ/ أحمد عبد المجيد علي مدير الإدارة أصحاب اليمين - سرابيوم
9.  الشيخ/ علي محمود محمد إمام وخطيب الزملوط – ترعة الزملوط
10.  الشيخ/ أحمد مصطفى جاب الله إمام وخطيب الرحمة عواد - سرابيوم
8- مديرية أوقاف أسيوط (أبو تيج):
م الاسم الوظيفة المسجد 
1.  د/ عاصم محمود قبيصي مدير المديرية عبدالمنعم رياض - أبو تيج
2.  الشيخ/ مختار عيسى دياب حمدان وكيل المديرية الشاذلية –أبو تيج
3.  الشيخ/ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة السلطان الفرغل - أبو تيح
4.  الشيخ/ أسامة عبد الفتاح محمود مدير إدارة الإدارات أبو القاسم - أبو تيج
5.  الشيخ/ ناصر محمد السيد على مدير المتابعة الإمام علي – أبو تيج
6.  الشيخ/ أسامة عبد الفتاح محمد مسئول شئون القرآن الكريم السلام زغلول -  أبو تيج
7.  الشيخ/ رمضان جمعة أحمد مسئول شئون المساجد الرضا والنور - أبو تيج
8.  الشيخ / أحمد كمال على مسئول الإرشاد الديني الشيخ غانم – أبو تيج
9.  الشيخ/ أحمد ابراهيم حسن إمام وخطيب عبد الشافي – أبو تيج
10.  الشيخ/ على حسن على حسن إمام وخطيب اللواء الشيمي - أبو تيج
9- مديرية أوقاف أســوان (دراو):
م الاسم الوظيفة المسجد 
1.  الشيخ/ حنفي محمود دياب دياب مدير المديرية نزلاوي - دراو
2.  الشيخ/ أحمد أحمد حسن حمدان مدير الدعوة طـــه بدوى - دراو
3.  الشيخ/ محمود فخر الدين موسى حماد مسئول الإرشاد الديني الشـيخ عامر - دراو
4.  الشيخ/ عبد الله محمد طه أحمد مسئول شئون المساجد الخلايفــــة - الغابة
5.  الشيخ/ عبد الرؤف عبدالحليم إبراهيم  مدير إدارة نـور الهداية - دراو
6.  الشيخ/ محمود مصطفى حسن بدر مدير إدارة الســــوق - دراو
7.  الشيخ/ عبد الستار حسن أبا زيد حساني مدير إدارة الإيمان - نجع العرب
8.  الشيخ/ عبد الحميد أحمد محمد حفني أحمد إمام وخطيب  رضـــوان - دراو
9.  الشيخ/ محمد أحمد محمود أحمد إمام وخطيب حسن بــدوى - دراو
10.  الشيخ/ محمود عثمان محمود محمد إمام وخطيب  ناصر - الشطب
10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (الرياض):
م الاسم الوظيفة المسجد 
1.  الشيخ/ عطا بسيوني مدير المديرية الشهيد رياض
2.  د/ عبد القادر سليم مدير الدعوة النور - الرياض
3.  الشيخ / ياسر الغول مدير إدارة الإدارات الصفا - الشراقوة
4.  الشيخ/ حسن رزق عاشور مدير إدارة غرب الرياض الجديد
5.  الشيخ/ جمعة محمد السيد بيومي إمام وخطيب عبد السلام عرفات
6.  الشيخ / حسن حمدين حسن سيد احمد إمام وخطيب الكبير - الضبعة
7.  الشيخ / أحمد محمد محمد عبدالقادر إمام وخطيب الكبير - الحصفة
8.  الشيخ/ محمد سعد عبد الوهاب إمام وخطيب الكبير - الرصيف
9.  الشيخ/ حمادة أحمد زكي إمام وخطيب البر - أبو سالم
10.  الشيخ/ أحمد حلمي إبراهيم إمام وخطيب نصر العرب - بها

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