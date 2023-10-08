ولي العهد البحريني: علاقات المنامة وواشنطن وصلت لمستويات متقدمة

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء على ما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من مستويات متقدمة ومتميزة في ظل ما تستند إليه من روابط تاريخية وثيقة وشراكات استراتيجية فاعلة على كافة الأصعدة، لافتاً إلى الحرص على مواصلة الدفع بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أكثر رحابة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

جاء ذلك لدى لقاء الأمير سلمان بن حمد، بالمنامة اليوم الأحد، السيناتور جوني إرنست، عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية ووفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

ونوه ولي العهد البحريني، خلال اللقاء، بالدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركائز الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين على دعم الجهود الدولية في هذا الشأن بما يسهم في رفد مساعي التنمية واستدامتها في المنطقة والعالم.

ولفت الأمير سلمان بن حمد إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار ما يجمعهما من زيارات متبادلة واتفاقيات مشتركة، والتي كان آخرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار والتي ستسهم في زيادة آفاق التعاون في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية دعم جهود ترسيخ الأمن وتعزيز السلام ومساعي التنمية والازدهار في المنطقة والعالم بما يعود بالخير والنفع على الجميع، وأن الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة حتمية لتسوية الصراعات والنزاعات الدولية، وضمان حقوق البشرية في الأمن والنماء والازدهار.

كما جرى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.