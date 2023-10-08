تزامنًا مع احتفالات أكتوبر.. افتتاح معرض بمتحف تل بسطا بعنوان "زعماء وقادة أكتوبر"

افتتح إبراهيم علي حمدي، مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، اليوم الأحد، معرضًا مؤقتًا بعنوان "زعماء وقادة أكتوبر"، حيث يأتي هذا المعرض ضمن مجموعة المعارض المؤقتة التي يقيمها متحف تل بسطا لنشر الوعي الثقافي والأثري وذلك بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتستمر فاعليات المعرض لمدة شهر، ويعرض مجموعة من الصور لزعماء وقادة حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى بعض المعلومات والتي تجسد أحداث حرب أكتوبر بدأ من الضربة الجوية حتى توقيع معاهدة السلام، والتي بموجبها استعادت مصر كل أراضيها.

وأوضح مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية على هامش المعرض عن نصر أكتوبر المجيد والبطولات التي قدمها الجنود المصريون من ملاحم بطولية وتضحيات، دفاعًا عن أرض الوطن خلال حرب أكتوبر1973.

وتحدث في الندوة جنود مقاتلون من محافظة الشرقية خاضوا حرب أكتوبر والعبور العظيم، وهم بدر محمد مصطفى، ومحمد عبدالفتاح محمد، ومصطفى أحمد عبدالعزيز.

وحضر افتتاح المعرض والندوة عددا من طلبة قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وطلبة كلية التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر والعاملين بمتحف تل بسطا.