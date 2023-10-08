الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

7 ألوان تحتل عرش الموضة في شتاء 2023.. اعرفي التفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت عدد من دور الأزياء العالمية بأن يتميز خريف وشتاء هذا العام 2023،حيث تسيطر الألوان الجريئة المميزة على عرش الموضة في أنحاء بلاد العالم، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز الألوان لخريف وشتاء 2023.

إطلالات استثنائية باللون البرتقالي تنسيقات عصرية تحاكي الجمال - مجلة هي

اللون البرتقالي

يسيطر اللون البرتقالي هذا العام في موسم الخريف والشتاء، وهو لون من الألوان المميزة التي تتوافق مع الكثير من الألوان الأخرى مما يساعد في الحصول على إطلالة مميزة ومختلفة، والمتوقع انتشاره على هيئة معاطف وسترات وفساتين.

إطلالات استثنائية باللون البرتقالي تنسيقات عصرية تحاكي الجمال - مجلة هي

اللون الأزرق فاتح

يعتبر الأزرق الفاتح من الألوان الخاطفة للعيون وهو لون مثالي يساعد في الحصول على إطلالة هادئة ومميزة كما إنه من الألوان المستوحاة من الطبيعة كما يتوافق مع ألوان أخرى ومتوقع انتشاره بين الملابس مثل معاطف وبدل،ومن الممكن أن يسيطر أيضا على عالم والإكسسوارات.

تنسيق من درجات الأزرق – laflef.com

اللون الأحمر

لا تخلو موضة من لون العاطفة "الأحمر" فـ اللوان الأحمريرمز إلى العاطفة والطاقة والجرأة، وهو من أبرز الألوان المتوقع انتشارها خلال موسم خريف / شتاء 2024/2023 ، سواء في بدل أو فساتين.

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اللون الأخضر

واللون الأخضر من الألوان المستوحاة من الطبيعة أيضاً، وظهر في العديد من مدرجات دور الأزياء المختلفة ومن المتوقع انتشار لون زيت الزيتون الأخضر بين الملابس النسائية لموسم 2024.

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اللون الأرجواني

ويعتبر اللون الأرجوانى من الألوان المشرقة والنابضة للحياة، والذى يعتبر من الألوان المفضلة للكثيرات من النساء ومتوقع انتشارها خلال موسمى الخريف والشتاء المقبل، سواء على هيئة قماش مخملى أو بنطلون .

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اللون الرمادي

واللون الرمادي هو أحد أكثر الألوان المحايدة والمناسبة لخريف وشتاء 2024-2023 ، حيث ظهر بمدرجات نيويورك وباريس وميلانو، كما إنه يتوافق مع العديد من الألوان الأخرى، مما يساعد في الحصول على إطلالة مميزة.

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اللون الأصفر

واللون الأصفر من أبرز ألوان موسم خريف وشتاء 2024، وهو من الألوان المستوحاة من الطبيعة حيث يرمز إلى دفء وحيوية الشمس.

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