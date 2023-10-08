كرون.. مرض خطير يصيب الغشاء المخاطي للأمعاء

مرض كرون، مرض معقد له أسباب عديدة محتملة هذا هو التهاب مزمن في الغشاء المخاطي للأمعاء، ينتشر إلى مناطق معينة.

لا تزال الأسباب الدقيقة لمرض كرون غير مفهومة بالكامل، ويُعتقد أن عدة عوامل تساهم في تطور المرض، بما في ذلك العوامل الوراثية، وضعف وظيفة الحاجز المعوي، والتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء، والعوامل البيئية.

عوامل وراثية

يمكن وراثة مرض كرون، واكتشف الباحثون جينات مختلفة يمكن أن تتغير في هذا المرض، ومثال على هذا الجين هو NOD2 (= CARD15)، الذي يحتوي على دائرة مستقبلات، هذا ينظم إطلاق المضادات الحيوية الخاصة بالجسم (الديفينسينات) في الأمعاء الدقيقة" ، كما تقول أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ألكسندرا أديسوفا خصيصًا لـ MedicForum.

دور الميكروبيوم المعوي

قد تلعب الحياة الميكروبية في الأمعاء دورًا في تطور مرض كرون، وتم العثور على المرضى لديهم مستويات عالية من بكتيريا معينة، Myobacterium avium ssp، وتم اكتشاف مرض نظير السل (مختصر MAP)، وهذه البكتيريا تسبب مرضا في الماشية بأعراض مشابهة لمرض كرون.

العوامل البيئية

يمكن للعوامل البيئية أيضًا أن تزيد من خطر الإصابة بمرض كرون، والتدخين يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، وتشمل العوامل المؤثرة المحتملة الأخرى عادات الأكل والنظافة وحالة الرضاعة الطبيعية.

التغذية لمرض كرون

يوضح طبيب الجهاز الهضمي: "لا يمكن لنظام غذائي خاص علاج مرض كرون، لكنه يمكن أن يخفف الضغط على الجهاز الهضمي ويمنع حالات عدم التحمل غير المحددة مثل ضغط الدم أو الانتفاخ أو انتفاخ البطن".

على سبيل المثال، الأطعمة الكاملة الخفيفة هي نظام غذائي متكامل ومتوازن يزود الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها. يوصى به ليس فقط لأمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة، ولكن أيضًا لأمراض الجهاز الهضمي الأخرى.

ما هو النظام الغذائي الخفيف؟

الأطعمة الخفيفة الكاملة هي نظام غذائي متوازن يزود الجسم بجميع العناصر الغذائية الضرورية بكميات كافية.

"على عكس النظام الغذائي الكامل "العادي"، فإن النظام الغذائي الخفيف يتجنب الأطعمة والمشروبات التي غالبًا ما لا تتحملها أمراض الجهاز الهضمي بشكل جيد."

تشمل الأطعمة التي غالبًا ما لا يتم تحملها بشكل جيد في مرض كرون ما يلي:

خبز طازج

أجبان قوية

البيض المسلوق

الحليب كامل الدسم ومنتجات الألبان

بطاطس مقلية

فاكهة غير ناضجة

الحساء والصلصات الدهنية

بهارات حارة

سمكة سمينة

مشروبات كحولية

الشوكولاتة والحلويات

اللحوم المدخنة والدهنية

المشروبات الكربونية

الأطعمة المقلية أو المقلية بعمق

تركيز عالي من السكر والملح

خبز الحبوب الكاملة البلدي

مايونيز