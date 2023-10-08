قنا تنظم احتفالية بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر

حضر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد، فعاليات المهرجان الفنى ” تعيشي يا بلدى ”، بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، والذى نظمته جمعية أنا مصرى للتنمية والتدريب، بالصالة المغطاة بنادى قنا الرياضى.

وقدم المحافظ، التهنئة للحضور بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، مؤكدا أن معركة البناء والتطوير المتمثلة في المبادرة الرئاسية الأضخم في تاريخ مصر "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير الريف المصري، هى امتداد لمعركة أكتوبر لتحرير أرض سيناء الغالية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية استلهام روح أكتوبر المجيد ، وضرورة تكاتف الجميع يدًا واحدة من أجل البناء والتطوير، لاستكمال ملحمة التنمية لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لكل مصرى، من أجل بناء الجمهورية الجديدة. وأعرب الداودى عن سعادته لمشاركة أبنائه من طلاب المدارس.

وشكر المسئولين بجمعية أنا مصرى، وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ المهرجان الفنى ، مشيدا بمثل هذه الأعمال الفنية التي تهدف إلى نشر الوعى الثقافي وغرس القيم الوطنية وتنمية ثقافة أطفالنا وتأصيل فكرة الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية لديهم ، من خلال الفن كغذاء للروح والعقل .

وهنأ الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب، المحافظ والحضور، معربا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية التى نظمتها جمعية انا مصرى بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات اكتوبر ، مشيرًا إلى قواتنا المسلحة العظيمة سطرت اروع البطولات واعظم ملحمة نستلهم روحها عاما بعد عام.

فقرات الحفل

بدء الحفل بعزف السلام الجمهورى ، تلاه استعراض غنائى لمجموعة متميزة من الأغاني الوطنية الخالدة، ثم قدم الأطفال مجموعة من العروض الفنية والاستعراضية الرائعة ، التى تعكس الثقافة والموروثات الشعبية المتنوعة للشعب المصرى ، والتى نالت إشادة واستحسان الجميع ، كما تضمن الاحتفال ، الإشارة إلى عدد من الشخصيات التاريخية الذين كان لهم دور بارز في تاريخ مصر السياسى والأدبى والفنى والعلمى والاجتماعى والرياضى ، للإقتداء بهم وإستكمال مسيرتهم .

حضر الاحتفالية الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، و النائبة نجلاء باخوم، والنائبة سحر صدقى، والنائب محمد أحمد الجبلاوى، أعضاء مجلس النواب ، والدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب، والدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية، ومصطفى ابو جبل وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، وأشرف سعد رئيس مجلس إدارة نادي قنا الرياضى ، وعدد من رجال الدين الاسلامى والمسيحى ، وبمشاركه عدد كبير من الطلاب والطالبات المشاركين من قرى ونجوع المحافظة.