محافظ الدقهلية يقرر النزول بتنسيق القبول بالتعليم الفني الصناعي

قررالدكتور أيمن مختارمحافظ الدقهلية، النزول بتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي، تلبية لرغبة أولياء الأمور الذين يرغبون في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي الفني، حيث إن التعليم الثانوي الفني الصناعي "انتظام" تقرر النزول بتنسيق الالتحاق به إلى 205 بدلًا من 210 درجات، والثانوي الفني الصناعي 3 سنوات "نظام الخدمات" تقرر النزول بتنسيق الالتحاق به من 165 إلى 160 درجة، وعن التعليم المزدوج مكانيكا تركيبات تقرر النزول بتنسيق الالتحاق به إلى 170 بدلا من 175 درجة، وأيضا تخصصات ملابس ونسيج ومساعد فني وزراعي تقرر النزول بتنسيق القبول بهم إلى 155 درجة بدلا من 160 درجة...

جاءت موافقات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بناء على ما عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الذي أكد حرص مديرية التربية والتعليم ومن خلال تكليفات السيد وزير التربية والتعليم، ومحافظ الدقهلية علي مصلحة أبنائنا الطلاب، وتحقيق مطالب ورغبات أولياء الأمور بمحافظة الدقهلية وذلك وفقا لما تقررة القواعد والقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالعملية التعليمية بصفة عامة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم مع أهمية تحقيق مطالب المواطنين أولياء الأمور حرصا علي مصلحة أبنائهم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.