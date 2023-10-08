فعاليات وأنشطة الكنائس فى أسبوع

اليوبيل الذهبى للكلية الإكليريكية بدير المحرق

احتفل الأقباط الأرثوذكس الاثنين الماضى، باليوبيل الذهبى للكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم المحرقى بجبل قسقام فى أسيوط، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير ومدير هذا المنبر العريق، كما شارك و12 من أحبار الكنيسة، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان والشمامسة والخدام من خريجى الكلية.

وتخلل الحفل إقامة عدة فقرات متنوعة التى تروى محطات لا تنسى فى مسيرة الإكليريكية بالمحرق وما مر بها من أحداث وشخصيات سُجلت أسماؤهم فى تاريخ الكنيسة القبطية، كما ألقى قداسة البابا كلمة ختامية وكرم أعلام الكلية تقدير لدورهم الكبير.

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الكاثوليك يحتفلون بـعيد القديس فرنسيس الآسيزى

شهدت الكنائس الكاثوليكية، الجمعة الماضية، احتفالًا رعويًا بمناسبة عيد القديس فرنسيس الآسيزى.

وترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهى الاحتفالى بهذه المناسبة وذلك برعيته، بالرزيقات، بمشاركة كل من الأب دانيال مالك، راعى الكنيسة، والأب ميلاد جودة، والأب شنودة نصيف، والأب فرنسيس نظمى، بحضور الراهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم.

وألقى مطران الكاثوليك فى هذا اللقاء العظة الروحية عن شغف القديس فرنسيس بشخص يسوع المسيح، وارتباطه الدائم بالإنجيل، وتطبيقه فى كثير من جوانب الحياة حتى أصبح حسب المصطلح الكنسى «إنجيلًا معاشًا»، ودعا المشاركين التمثل بشخص القديس فرنسيس، وأن يكون السلام هو الأداة فى التعامل مع الآخرين.

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القس أندريه يترأس مئوية الكنيسة الإنجيلية المشيخية

ترأس الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، منذ أيام، حفل الكنيسة المشيخية بمصر الجديدة بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيسها بحضور الدكتور القس راضى عطالله، رئيس سنودس النيل الانجيلى، وراعى الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير وعدد كبير من شعب الكنيسة وقيادات ورموز المجتمع المصرى.

وعبر رئيس الطائفة من خلال كلمته بالحفل، عن سعادته بهذه المناسبة قائلًا: «يفيض قلبى تجاه هذا الكيان العريق بالمحبة الغامرة والشعور العميق بالانتماء والفخر، وأرى فى هذا المكان الروحى العريق نموذجًا حيًّا وفعَّالًا للكنيسة التى تشهد للمسيح وتعكس مجده».

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استعدادات الأقباط للاحتفال بـ«مولد مارجرجس» بالرزيقات

يستعد دير القديس مار جرجس بالرزيقات، التايع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى محافظة الأقصر، للاحتفال بمناسبة «مولد مارجرجس» المقرر أن تبدأ فى مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر الدير بيانًا الخميس الماضى، حول وضع ترتيبات وتنظيمات خاصة بهذه المناسبة منعًا من حدوث أزمات وتدافع، وجاء فى نص البيان: «احترامًا وتقديرًا للأسر الملتزمة، قرر الدير بناءً على تعليمات الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى على الدير، واللجنة المشرفة على احتفالات الدير بإلغاء المبيت اليومى بالدير وإلغاء جميع أنواع التخييم داخل وخارج الدير والسماح بالزيارة اليومية أثناء فترة الاحتفال».