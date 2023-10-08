وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة الشهيد سيد زكريا

شهد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، طابور الصباح بمدرسة الشهيد سيد زكريا خليل الابتدائية برأس سدر محافظة جنوب سيناء؛ وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمتابعة سير العملية التعليمية ميدانًا بمدن المحافظة في الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م

وحرص وكيل الوزارة، على الاستماع كلمة للإذاعة المدرسية التي تناولت ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، كما شهد تحية العلم مع الطلاب ثم تفقد الصفوف الدراسية الأول والثاني والثالث الابتدائي وأجرى مناقشات مع الطلاب بالتعارف بهم والمهن المستقبلية لهم كما اطمأن وكيل الوزارة من إدارة المدرسة حول الموقف من الكتب المدرسية الالتزام بالزي المدرسي والنظافة العامة كما أكد وكيل الوزارة على حصص المشاهدة داخل المدرسة، واستخدام الأجهزة المتاحة لإدارة الحصص التفاعلية، مؤكدا على الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي لكافة أطراف العملية التعليمية.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته محمد عيد مدير إدارة رأس سدر.

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