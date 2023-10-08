طعام يقضي على رائحة الفم الكريهة بعد تناول الثوم والبصل

رائحة النفس الكريهة من الأشياء المزعجة التي تصاحبك عند تناول الثوم والبصل، ويظن البعض أن إزالتها تكون بتناول النعناع فقط، لكن هناك طعام فعال يزيل الرائحة الكريمهة من فمك بكل سهولة، لإحتوائه على نسبة بروتين عالية، لذلك يتناوله الجميع في السحور في رمضان، لتجنب رائحة الفم الكريهة وقت الصيام.

مكون يخلصك من رائحة الفم الكريهة.. تعرف عليه

اختبر الباحثون أيضاً تأثيرات الزبادي على "إرائحة الفم الكريهة" على الثوم المقلي، لكنهم اكتشفوا في هذه العملية أن قلي الثوم قلل بشكل كبير من معظم مركباته المتطايرة المسببة للرائحة على أي حال.

وهناك أيضًا دراسة تكشف أن الزبادي الذي يحتوي على مستويات عالية من البروتين أكثر فعالية في تقليل رائحة الثوم، وكذلك الزبادي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

ولأن الزبادي اليوناني يحتوي على قيمة بروتينية أعلى من الزبادي العادي كامل الدسم، يكون الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من رائحة الثوم في الفم.

وكذلك الزبادي الذي يتميز بنكهات مفيداً لنفس الغرض، ولكن يجب استهلاك أي نوع من الزبادي بعد وقت قصير من تناول الثوم للتخلص من رائحته في الفم.