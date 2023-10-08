الملامح الأولى لـ "صلة رحم" إياد نصار وريهام عبد الغفور

يستعد الفنان إياد نصار لبدأ تصوير مسلسله الجديد تحت عنوان "صلة رحم"، مع الفنانة ريهام عبد الغفور،ويعمل مخرج المسلسل تامر نادي على قدام وساق لنهاية التحضيرات، ليتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024،ويتكون المسلسل من 15حلقة فقط .

وكشفت الشركة المنتجة،أن مازال المسلسل تحت مرحلة الكتابة والتحضيرات، ولم يتم أي تعاقدات مع نجوم غير الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان إياد نصار،من المفترض أن يبدأ تصوير المسلسل في نوفمبر المقبل، في مصر ولبنان.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية حيث يكتشف رؤوف أنه غير سعيد وغير راضي عن حياته مع زوجته شيرين فيقرر اللجوء إلي طبيب نفسي.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور، مسلسل "أزمة منتصف العمر" مع كريم فهمي، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج كريم العدل.

تدور قصة مسلسل "أزمة منتصف العمر" حول"فيروز"، ريهام عبدالغفور،التي تزوجت في سن صغيرة من رجل يكبرها في العمر كثيرا، تعاني من معاملته القاسية وإهماله لها، في نفس الوقت تتزوج "مريم" ــ رنا رئيس ــ ابنتهما من"عمر"، كريم فهمي، الذي يكبرها في العمر ويلاحظ "عمر" معاملة "مريم" ووالدها السيئة لـ"فيرو" ويتقرب منها ويقع في حبها.

وقد أثار مسلسل "أزمة منتصف العمر" وقت عرضه حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الجرأة الشديدة في الأحداث، وهي صدمة من طرح فكرة أن يقع زوج الابنة في حب حماته، ويعترف بهذا الأمر.