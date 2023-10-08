محافظ الدقهلية يناقش استعدادات الجهاز التنفيذي لمواجهة الأزمات والكوارث

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد اجتماعًا بالجهاز التنفيذي بالمحافظة للوقوف علي مدي استعداد أجهزة المحافظة وجاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال مراجعة وحصر كافة المعدات.

وأشار "مختار" إلى أن أجهزة المحافظة بذلت جهود كبيرة في ملف الأزمات والكوارث من خلال إنشاء وتطوير مراكز الأزمات بالوحدات المحلية وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة وصيانة الحملات الميكانيكية، بالإضافة إلى تشكيل لجان مسبقه للمرور علي الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للوقوف علي مدي كفاءة المعدات وقدرتها علي العمل من عدمه.

وقرر "المحافظ" تشكيل لجنة برئاسة التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور علي كافة الوحدات المحلية والمديريات للوقوف علي مدي جاهزيتهم لإدارة الأزمة من خلال مراجعة الحملة الميكانيكية وفحص وحصر المعدات وإعداد تقرير فني بمدي كفائتها، بالإضافة إلي مراجعة مراكز الأزمات ومدي جاهزيتها وقدرة العالمين بيها علي إدارة الأزمة والتواصل مع المركز الرئيسي بالمحافظة.

ووجه "مختار" بسرعة حصر وفحص كافة المعدات بالحملة الميكانيكية للوحدات المحلية وصيانتها وتكهين المعدات الغير صالحة للعمل، وإعداد بيان مفصل بعدد المعدات وأنواعها والحالة الفنيه لها.

كما وجه "المحافظ" بعقد دورات تدريبية علي أعلي مستوي لكافة العالمين بمراكز الأزمات بالوحدات المحلية داخل الديوان العام للمحافظة علي كيفية إدارة الأزمة والتعامل معاها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسي بالمحافظة بالوضع الراهن وقت الأزمة.

وأيضا وجه "مختار" بمراجعة كافة إدارات الأزمات بالوحدات المحلية والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكه الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وإعداد تجارب محاكاة مع المركز الرئيسي بالمحافظة.

كما أكد "المحافظ" أن إدارة اي أزمة والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق علي أسس فنية وعلمية مدروسة ، وضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسباً لوقوع أي أزمة أو كارثة لقدر الله.

ومن جهة أخري وجه "مختار" لوكيل وزارة التموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بضرورة ضبط وتخفيض الأسعار من خلال فتح منافذ جديدة دائمة بنطاق الوحدات المحلية والمرور علي كافة المنافذ والمحال العامة لضبط الأسعار وتخفيضها.