تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. يبحث كثير من المواطنين عن إجراءات تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي عندما ينتقل شخص من محل إقامته إلى سكن جديد ويرغب في تحديث محل الإقامة الخاص به في بطاقة الرقم القومي حتى لا يتعرض لغرامة عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي.

وتقدم " بوابة الوفد " الإجراءات والأوراق المطلوبة، لتغيير بيانات محل الإقامة فى بطاقة الرقم القومى، والتى سيتم طلبها عند التوجه للسجل المدني وفروع مصلحة الأحوال المدنية المختلفة.

خطوات تغيير محل الإقامة في الرقم القومي

شراء استمارة بطاقة الرقم القومي وكتابة البيانات المطلوبة.

إرفاق عقد موثق من الشهر العقاري يثبت بيانات محل الإقامة الجديد.

اعتماد الاستمارة من جهة العمل للعاملين فى القطاع الحكومى ويضاف عليها ختم التأمينات الاجتماعية للعاملين فى القطاع الخاص ولأصحاب المهن اعتمادها من النقابات التابعين لها.

إرفاق إيصال جديد مختومًا بخاتم الشركة الصادر منها، سواء كانت شركة الكهرباء أو المياه أو الغاز أو فاتورة التليفون.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الحالية قبل تغيير محل إقامته.

إرفاق صورة من وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

إرفاق صورة ضوئية لشهادة الميلاد.

حضور أحد الأقارب من الدرجة الأولى كضامن حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة أو في حالة فقد بطاقة الرقم القومي السابقة.