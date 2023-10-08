تطعيم 335 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائي والثنائي بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تطعيم نحو 335 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى والثنائى. وذلك منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدارسي.

وأكدت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس فى الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس و الحضانات وهى آمنة تماماً على صحة الأطفال ولا تسبب أى مضاعفات.

من جانبها أوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى بالدقهلية استهداف تطعيم 399 ألفا و254 طالبا ضد الالتهاب السحائي، وذلك بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، تم تطعيم نحو 118 ألفاً حتى الآن بنسبة تغطية بلغت 29.6%

وأضاف الدكتور محمد بدوى مدير إدارة التطعيمات ،أنه فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى تطعيم 217 ألفا و56 طالبا للصفين الثاني والرابع الابتدائي من اجمالي مستهدف 302ألفاً و843 طالباً بنسبة تغطية 71% .

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بانطلاق حملات فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.