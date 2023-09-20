نقابة الأطباء البيطريين تؤيد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أكد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، كامل دعم وتأييد النقابة العامة للأطباء البيطريين، لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرته فى تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030، فى جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودوليًا، والحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان الذى شهدته مصر بعد الحرب التي قادها الرئيس السيسى ضد الإرهاب على مدار 10 سنوات.

وأشار سليم، إلى أن مصر شهدت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الحيوانى والأمن الغذائي، التى لم تشهدها من قبل، على رأسها: إنشاء المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بهدف تحسين السلالات، بما يقلل من عمليات الاستيراد، وصولا إلى تحقيق التوازن في السوق المحلي بين العرض والطلب، وتوفير احتياجات المواطنين، فضلًا عن تنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي للسلالات المصرية.

مبادرات رئاسية

ولفت نقيب الأطباء البيطريين، إلى الدور الذي تلعبه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومى للبتلو فى خدمة صغار المزارعين وتطوير الريف المصري لرفع مستوى صغار المربيين، بتمويل يزيد على 7 مليارات و270 مليون جنيه في إطار قرى المبادرة الرئاسية، كما اهتمت الدولة بتطوير 282 مركز لتجميع ألبان ضمن 826 مركزًا بالإضافة إلى إنشاء 41 مركزًا جديدًا ضمن "حياة كريمة" أيضًا لتوفير غذاء آمن وصحى للمواطنين، حيث ينتج عنها ألبان خالية من الأمراض، وذلك بالتزامن مع إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالمعدات المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة لتنفيذ مشروع تحسين الجاموس المحلى، بما يزيد من إنتاجيتها من الألبان واللحوم.

وأضاف: كما تنوعت مشروعات الاستزراع السمكى، من أبرزها: مشروع الفيروز فى بورسعيد، وبركة غليون في كفر الشيخ، حتى بلغ إنتاج مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85%، وقد وضعت تلك المشروعات مصر فى المركز الأول أفريقيا والسادس عالميا فى الاستزراع السمكي، وفى المركز الثالث فى إنتاج البلطى.

واختتم الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، قائلا: ومن أجل استكمال كل هذه المشروعات القومية وغيرها، نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية بالترشح لفترة رئاسية جديدة.