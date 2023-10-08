الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المجمع الطبي للقوات المسلحة يستضيف خبير عالمي في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير

القوات المسلحة
القوات المسلحة

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور محمد عثمان (أمريكى الجنسية) أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والمناظير واستشاري مناظير القنوات المرارية والبنكرياس ومنظار الموجات فوق الصوتية واستئصال أورام الجهاز الهضمى بالمنظار وشق عضلة الفؤاد بالمنظار بجامعة بايلور/ تكساس / الولايات المتحدة الامريكية فى الفترة من 10- 18/11/2023.

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نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالات القوات المسلحة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

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محافظ المنيا يهنئ رجال القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

 وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التى ترغب فى العرض

 على الخبير يومياً عدا يومى الخميس والجمعة .

الاستعلام على رقم تليفون : 01200202095 .

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