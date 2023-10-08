المجمع الطبي للقوات المسلحة يستضيف خبير عالمي في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير
يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور محمد عثمان (أمريكى الجنسية) أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والمناظير واستشاري مناظير القنوات المرارية والبنكرياس ومنظار الموجات فوق الصوتية واستئصال أورام الجهاز الهضمى بالمنظار وشق عضلة الفؤاد بالمنظار بجامعة بايلور/ تكساس / الولايات المتحدة الامريكية فى الفترة من 10- 18/11/2023.
وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التى ترغب فى العرض
على الخبير يومياً عدا يومى الخميس والجمعة .
الاستعلام على رقم تليفون : 01200202095 .