محافظ المنيا يهنئ رجال القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، التهنئة لقيادات وضباط وطلبة القوات الجوية بمطار المنيا، بمناسبة احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.

ورافق المحافظ لتقديم التهنئة، اللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا.

وقدم محافظ المنيا، درع المحافظة إلى قائد المطار، مؤكداً أن الإحتفال بهذه الذكرى المجيدة يبعث دائما على الفخر والإعتزاز بالجندي المصري خير أجناد الأرض، و أن نصر أكتوبر العظيم سيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة البواسل ، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لاستعادة الكرامة ، ولتبقى مصر مرفوعة الهامة ورايتها دائما عالية خفاقة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر جيشا وشعبا وقائدا .