نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالات القوات المسلحة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

شارك الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة الله سعودي الأستاذ بكلية العلوم ومنسق الانشطة الطلابية لفرع البنات،والاستاذ عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ووفد طلابي كبير قيادات القوات المسلحة في المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2023" والذي نظمته هيئة البحوث العسكرية ببانوراما حرب أكتوبر، وقدم نائب رئيس الجامعة درع جامعة الأزهر للقيادات العسكرية تقديرا لجهودهم.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر ان مشاركة جامعة الأزهر ياتي فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة ( اليوبيل الذهبي) وحرصاً من جامعة الأزهر على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافى والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.

مشتملات المعرض

مشيرا إلى أن المعرض يضم بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور؛ وكذا جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت مراحل حرب أكتوبر.

كما اشتمل المعرض على عدد من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم فى أكتوبر 1973 بإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابى الحرب، اضافة إلى ذلك احتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى الحرب من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات.