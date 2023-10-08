الجمعية النرويجية تكرم ملهمات مصر وتدعم مصر في الإنتخابات الرئاسية المقبلة

تنظم الجمعية النرويجية للعدالة والسلام الدولية بالنرويج، مؤتمرًا حاشدًا نهاية الشهر الجاري بالقاهرة لتكريم ملهمات مصر ودعم الوطن في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، والمشاركة في القرار السياسي بمصر.

وبدوره قال طارق العنانى، رئيس الجمعية النرويجية للعدالة والسلام الدولية، إن الهدف من المؤتمر هو رد الجميل لملهمات مصر اللاتي يضحين بكل غال ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

وأكد العناني أن المؤتمر ستشهد إعلان الحضور المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ودعم مصر في العملية الإنتخابية والمشهد السياسي على أرض الوطن.

وأشار “العناني” إلى أنه سيتم تكريم العديد من القامات المصرية التي ضربت اروع الامثله فى خدمة الوطن وفي العمل العام خلال الحفل المنتظر إقامته بمصر.

ومن الشخصيات العامة التى ستشارك بالمؤتمر :-

الوزيره عائشه عبد الهادى

والفنانه سميحه ايوب والفنانه سميره عبد العزيز والفنانه ناديه مصطفى

والاستاذة رشا البدراوى

والاستاذه ساره سمير

والدكتوره رنيا علوان والنائبه غادة عجمي

النائبه مها شعبان والفنانة نهال عنبر والفنانة امل رزق والفنانة ايناس عز الدين

والاعلاميه فاطمه الجبيني

والاعلامية الكبيرة سهير شلبي والفنانة ميسرا

الاستاذه مها شريف نائب حزب المؤتمر

الاعلامية ايمان ابو طالب

والسفيره ناهد دفراوى

ا.د دينا أبوزيد

والدكتوره انعام محمد على

الدكتوره حنان الفارسي

الدكتوره راؤيه البردخانى

ومن ابرز الشخصيات العامه

اللؤاء الوزير طارق المهدى

واللؤاء محمود خليفه والدكتور عبد الوهاب غنيم

وسيده الاعمال فوزيه باموكرة

ورجل الاعمال يحى البدراوى

والنائب عبد السلام الخضرى والأستاذ

أحمد سمير رئيس إتحاد كرة المينى فوتبول

والنائب مجدى عاشور

والاعلامى تامر امين والاعلامى الدكتور ايمن رشوان



يذكر أن المؤتمر سيقام مساء ٣٠ اكتوبر بفندق هلنان لاند مارك في القاهرة في جمهورية مصر العربية.