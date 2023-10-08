في ذكرى وفاته.. تعرف على الحلم المتسبب بإنهاء حياة الفنان طلعت زكريا

يحل اليوم الأحد 8 أكتوبر، ذكرى رحيل النجم طلعت زكريا الذى قدم أعمال مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهوره ومازالت أعماله خالدة في ذهن الجمهور حتى الآن، وهلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد أبرز المعلومات وتفاصيل رحلته المرضية.

النشأة

الراحل اشتهر بأدواره الكوميدية، وبخفة دمه، وترك وراءه بصمة كبيرة في عالم الفن، وهو من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان "حادى بادى" من بطولة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ونورا.

أبرز الأعمال الفنية

أبرز الأفلام التي شارك بها "غبي منه فيه، حاحا وتفاحة، طباخ الريس، السيد أبو العربي وصل، أبو علي، حرامية في تايلاند، التجربة الدنماركية، بخيت وعديلة 2: الجردل والكنكة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك بها ألف ليلة وليلة، مبروك جالك قلق، زهرة وأزواجها الخمسة، الزيبق

كما تميز الراحل طلعت زكريا بـإلقاء إفيهات في جميع أعماله الفنية ومنها : "البوليس هيدخل من الباب دا ونتمسك هنا" من فيلم "غبي منه فيه"، "شكلك فاهم يا نصة" من فيلم "غبي منه فيه"، "لو لم أكن مصريا لودت أن أكون إسكندرنيا"، "بس بس يا عم الله يرضى عليك، ساعة ونص مريم، الواحة كلها مفيهاش غير مريم" من فيلم "أبو علي"، "قول حاحا" من فيلم "التجربة الدنماركية".

حياته الشخصية

الراحل متزوج وله من الأبناء عمر وايمى زوجته الثانية كانت شيرين المنزلاوي، وهي والدة الفنانة هنا الزاهد وقد تطلقا بعد زواج دام أكثر من 13 سنة.

حلمه ورحلته مع المرض

قال الفنان الراحل طلعت زكريا في إحدى الحوارات التلفزيونية،إنه كان من أهم أحلامه أن يشتري فيلا وبها حمام سباحة كبير، مشيرًا إلي أن بعد نزوله البسين أصابه فيرس نادر يحدث لشخص من كل مليون شخص، ودخل بسببه في غيبوبة لمدة شهرين، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح زكريا قائلا:" تجربة مرضي كانت "قرصة الودن"، بعد ظهور علامات الغرور عليا، عقب نجاح فيلم"حاحا وتفاحة" وطباخ الريس.

وأكمل زكريا حديثه قائلا:" أن المنتجين كانوا ييجوا يسيبوا فلوس ويمشوا قعدت أفكر في حاجات مش حلوة وماشي بكل شيء خاطئ في الحياة، فلوس معايا كتير جدا والناس بتشاور عليا فجت القرصة دي، لأ اصحى بقى لأن ربنا اللي خلاك كده"، مؤكدا أنه عاد إلى طريق الصواب بعد شفائه.

من فيلم طباخ الريس

ورحل عن عالمنا الفنان طلعت زكريا في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من الفجر، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر.