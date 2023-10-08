اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء: فتح باب اللجان أمام الناخبين الجمعة 9 صباحًا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء، عن فتح جميع اللجان أمام الناخبين بالنقابة العامة، والتقابات الفرعية، في التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل.

وعقدت النقابة العامة للأطباء، مؤتمراً صحفيًا، اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، بدار الحكمة؛ بحضور أعضاء لجنة الانتخابات، وذلك للإعلان عن الاستعدادات الخاصة التي قامت بها النقابة لانتخابات التجديد النصفي لنقابات أطباء مصر، والمقرر إقامتها يوم 13 أكتوبر الجاري.



وتُجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء علي منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة علي مستوى الجمهورية أكثر من 15 عام قيد، وأقل من 15 عامًا، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة أكثر وأقل من 15 عامًا بالنقابات الفرعية.

ويتنافس على مقعد النقيب العام 9 مرشحين هم: أمين عام النقابة السابق أسامة عبدالحى، وأعضاء مجلس النقابة العامة إيهاب الطاهر، ومحمد سلامة، وأحمد حسين، بالإضافة إلى عبدالإله حجازى، ومحمد طنطاوى، وعلى كامل، ومحمد محمد منير، وأبو المجد الهوارى.

وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الماضى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023.