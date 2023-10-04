الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بيان من اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي للأطباء

نقابة الاطباء
نقابة الاطباء

قدمت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي للأطباء، اليوم الأربعاء، التهنئة لرؤساء وأعضاء لجان الانتخابات الفرعية بمناسبة المولد النبوي الشريف وأعياد أكتوبر المجيدة. 

 

وقالت اللجنة في بيان لها: بمناسبة قرب انعقاد انتخابات الأطباء يوم الجمعة بعد المقبل نذكر أنفسنا وإياكم بالآتي:

 

هدفنا جميعًا هو تحقيق العدالة والشفافية بين جميع المرشحين للعملية الانتخابية 

 

لا يجوز لنا أن نتخذ موقفًا مختلفًا بين كل المرشحين للانتخابات سواء من أعضاء المجالس الحالية أو السابقة أو المرشحين للمرة الأولى.

 

لا يجوز لنا جميعًا كأعضاء أو رؤساء للجان الانتخابية الإعلان عن التأييد أو الرفض لأي مرشح بأي صورة من صور التلأييد على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها. 

 

نتابع على مدار الساعة معكم سير الأيام الأخيرة التي تسبق الانتخابات بعد أن حمى وطيس المنافسة التي لا بد من أن يكون هدفها الأساسي والوحيد هو خدمة الجمعية العمومية للأطباء جميعًا. 

 

أذكر نفسي وإياكم أننا نقوم بتسهيل الإجراءات وتحقيق التكافؤ والعدالة بين الجميع وأن هذه المسؤولية الكبيرة أنتم دائمًا على قدر تحملها. 

 

أذكر نفسي وإياكم أن من يريد التحلل من هذا الحمل الثقيل والمشاركة في العملية الانتخابية بأي صورة من صور الدعاية والدعم عليه أن يقدم اعتذاره أولًا عن رئاسة أو عضوية اللجان الانتخابية. 

 

أذكر نفسي وإياكم أن هذا المجهود الذي تم تشريفكم به هو موضع تقدير وإجلال من جموع الناخبين والمرشحين.

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