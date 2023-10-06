النقابة العامة للأطباء تعلن أماكن المقرات الانتخابية للتجديد النصفي بالمحافظات

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، اليوم الجمعة، عن مقرات انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة والمقررة في يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري.

وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أنها ستعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن الاستعدادات الخاصة التي قامت بها النقابة لانتخابات التجديد النصفي لنقابات أطباء مصر، مشيرةً إلى أن الدعوة لحضور المؤتمر عامة للأطباء والصحفيين والإعلاميين وذلك يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر الساعة 12 ظهراً بدار الحكمة؛ بحضور أعضاء لجنة الانتخابات.