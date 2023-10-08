الأهلي ٢٠٠٣ يواجه المصري اليوم في بطولة الجمهورية

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ يواجه المصري، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين بالسويس، ضمن الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٣ مباراة اليوم وهو يمتلك في رصيده ١٢ نقطة، من الفوز في ٤ مباريات والخسارة مرة واحدة، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، مسجلًا ٩ أهداف، مقابل هدفين في مرماه.

الأهلي 2008 يفوز على مودرن فيوتشر في بطولة الجمهورية

وتغلب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2008 على ضيفه مودرن فيوتشر بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

افتتح عبد الرحمن رامي «مانو» التسجيل للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٧٠، وبرأسيتين سجل ياسين ياسر وحمزة الدجوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين ٨٥ و٩٠، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٣ - صفر.

وبدأ الأهلي 2008 المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عمر النحاس.

الدفاع: حمزة الدجوي - ياسين ياسر - حسن مصطفى - مهند الشامي.

وسط الملعب: عمر العدوي - بلال عطية - عمر هشهش - عبد الرحمن رامي «مانو» - آدم علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

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