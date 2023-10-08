مصرع سائحين إسرائيليين في الإسكندرية.. والتحفظ على مُطلق النار

أكدت مصادر أن سائحين إسرائيليين اثنين لقيا مصرعهما وأصيب سائح إسرائيلي ثالث في حادثة إطلاق نار في الإسكندرية.

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ووقع الحادث بعد أن أطلق أمين شرطة في مديرية أمن الإسكندرية النار عليهما، وأسفر الحادث عن مصرع مُرشد سياحي مصري.

وهرع لمكان الحادث قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وجرى التحفظ على أمين الشرطة والتحفظ على السيارة محل الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا في مسرح الواقعة لمُباشرة أعمالها.