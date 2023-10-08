الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع سائحين إسرائيليين في الإسكندرية.. والتحفظ على مُطلق النار

بوابة الوفد الإلكترونية

 أكدت مصادر أن  سائحين إسرائيليين اثنين لقيا مصرعهما وأصيب سائح إسرائيلي ثالث في حادثة إطلاق نار في الإسكندرية. 

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 ووقع الحادث بعد أن أطلق أمين شرطة في مديرية أمن الإسكندرية النار عليهما، وأسفر الحادث عن مصرع مُرشد سياحي مصري.

 وهرع لمكان الحادث قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وجرى التحفظ على أمين الشرطة والتحفظ على السيارة محل الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم. 

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا في مسرح الواقعة لمُباشرة أعمالها.

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