ضبط 43 كيلو من البانجو المخدر خلال حملات مكبرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 43,450 كيلو جرام في حملات مكبرة شنتها على مدار الساعات الأخيرة بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمخدرات، لإحكام السيطرة الأمنية وتم القبض على 267 متهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .