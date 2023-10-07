السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ربة منزل تُنهي حياة زوجها في قنا..ما السبب ؟

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بمديرية أمن قنا، من القبض على ربة منزل، بتهمة طعن زوجها، بسبب خلافات بينهما بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

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تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة عامل بطعنات في الصدر، بقرية حاجر الجبل بنجع حمادي، وكشفت التحريات الأولية، أن المصاب نشبت بينه وبين زوجته خلافات، بعد رفضه طلبها بالذهاب إلي أحد حفلات الزفاف، وطعنته بسلاح ابيض .

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى.

 

 

 

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