ربة منزل تُنهي حياة زوجها في قنا..ما السبب ؟

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بمديرية أمن قنا، من القبض على ربة منزل، بتهمة طعن زوجها، بسبب خلافات بينهما بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

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تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة عامل بطعنات في الصدر، بقرية حاجر الجبل بنجع حمادي، وكشفت التحريات الأولية، أن المصاب نشبت بينه وبين زوجته خلافات، بعد رفضه طلبها بالذهاب إلي أحد حفلات الزفاف، وطعنته بسلاح ابيض .

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى.