3 وصفات سحرية لعلاج الشعر التالف.. تفاصيل

الشعرتاج كل إمراة جميلة ،ولكن في بعض الأوقات يعاني بعض النساء من مشاكل عديدة في الشعر مثل التلف والهيشان،والتقصف،ومشاكل عديدة ،لذلك تستعرض بوابة الوفد أبرز الوصفات لعلاج مشاكل الشعر.

الوصفة الأولي ..زيت الخروع لإصلاح تقصف الشعر

لأصلاح الشعر التالف أختارنا لكي سيدتي هذه الوصفة ،وذلك من خلال تحضير كوب زبادي عادي مع 1 ملعقة كبيرة من زيت الخروع، 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند و بيضة، ثم خلط المكونات معاً للحصول على عجينة ناعمة ووضعها على الرأس وتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي والإنتظار لمدة ساعة على الأقل ثم غسل الشعر .

زيت الخروع

تساعد هذه الوصفة في علاج الشعر التالف من خلال تحضير 2 ملعقة كبيرة. وكوب زبادي كامل الدسم و½ كوب مايونيز و2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم غسل الشعر بشامبو ثم وضع القناع بالتساوى على الشعر الرطب مع تمشيطه بالأصابع وترك جذوره نظيفة، وترك القناع لمدة 50-60 دقيقة تقريبًا ثم غسل الشعر بالشامبو، والبلسم المعتاد.

يتم استخلاص زيت الخروع من بذور الخروع، ويستخدم في تعزيز نمو الشعر وتحفيز إنبات الشعر ، علاج التهابات فروة الرأس، علاج تساقط الشعر وتقوية البصيلات وجذور الشعر وفوائد عديدة.

الوصفة الثانية.. زيت الزيتون لـ لمعان وترطيب الشعر

تساعد هذه الوصفة في لمعان وترطيب الشعر من خلال تحضير ثمرة ونصف من فاكهة الأفوكادو و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و2 ملعقة كبيرة من عسل مانوكا وعصر نصف ليمونة و1-3 قطرات من الزيت العطري (اختياري)، ثم خلط جميع المكونات في الخلاط حتى يصبح المزيج ناعم وتغطية الشعر به بالتساوي ثم ارتداء غطاء دش والإنتظار لمدة 45 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو والبلسم.

زيت الزيتون

الوصفة الثالثة .. خل التفاح للتخلص من قشرة الشعر

تعمل هذه الوصفة السحرية على علاج القشرة بمراحلها المبكرة، وذلك من خلال تحضير نصف كوب من خل التفاح ونصف كوب ماء، و10-12 قطرة من زيت شجرة الشاي، وقرص من الأسبرين، ثم سحق الأسبرين بملعقة ثم خلط المكونات معاً ووضعها في زجاجة رذاذ ورشها على فروة الرأس بالكامل، والانتظار لمدة 30 دقيقة تقريبًا ثم غسل الشعر بالشامبو.