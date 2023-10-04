البابا تواضروس يلتقي الآباء الرهبان اللعازريين بالعباسية..شاهد

إلتقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بعدد من الآباء الرهبان اللعازريين في الكاتدرائية المرقسية بالمقر البابوي بالعباسية.

رحب قداسة البابا بزيارة الآباء التي جاءت من أجل التعارف بطريرك الأقباط، وتخلل اللقاء مناقشة عدة موضوعات عن الحياة الرهبانية ودورها في خدمة المجتمع، كما وجها الدعوة لقداسة البابا لزيارة لبنان.

ومن جانبة، شكرهم البابا على الدعوة وقدم لهما بعض الكتب الكنسية هدية تذكارية للوفد الزائر المكون من الأب رمزي جريج الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق، يرافقه الأب سمعان جميل رئيس الآباء اللعازريين بالإسكندرية.

شهدت الكنيسة القبطية منذ ايام، عيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة تقيم خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

وروت الكتب المسيحية ان السبب في صعوبة العثور الصليب يعود إلى ماعفله الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

وتذكر المراجع أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب.