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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الصومال يبدأ زيارة رسمية إلى إريتريا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية

حسن شيخ محمود
حسن شيخ محمود

 

غادر رئيس الصومال حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، البلاد متوجها إلى دولة إريتريا (التي تدرب وحدات من القوات المسلحة الصومالية)؛ في زيارة عمل رسمية بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، وتفعيل التعاون في مجالات الدفاع والأمن ​​للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

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الصومال تعلن مقتل 100 إرهابي في عملية عسكرية بوسط البلاد

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مرصد الأزهر: جهود الصومال لكبح جماح حركة الشباب يمنعها من تنفيذ المزيد من العمليات

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الزيارة تأتي أيضا انطلاقاً من أهمية تنفيذ خطة تطهير البلاد من مليشيات الشباب الإرهابية خلال فترة زمنية قصيرة، حيث كلَّف الرئيس الصومالي رئيس ولاية "جلمدج" السيد أحمد عبدي كاريي، بتسريع وتعزيز العمليات العسكرية للقضاء على الإرهاب في مناطق ولاية "جلمدج".

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