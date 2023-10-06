الصومال تعلن مقتل 100 إرهابي في عملية عسكرية بوسط البلاد

أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع، مقتل 100 من عناصر المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية في إقليم مدغ وسط البلاد.

وقال داود في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إن عملية عسكرية جرت بالتعاون بين قوات الجيش والشركاء الدوليين في منطقة ” شبيلو” بإقليم مدغ، أسفرت عن تكبييد المتمردين خسائر فادحة في الأرواح، فضلا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر تابعة للمليشيات الإرهابية الذين فروا بعد تعرضهم لهجوم .

وفي وقت سابق، أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الشباب الإرهابية ضد أهداف مدنية في الصومال، مؤكدًا أنها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بالوقوف إلى جانب الحكومة الفيدرالية والمواطنين الصوماليين في حربهم ضد الإرهاب.

وذكر الاتحاد في بيان اليوم الأحد أن اللجوء إلى الهجمات الشنيعة على المواطنين يؤكد يأس المتطرفين والضغوط الهائلة التي يواجهونها من الحكومة والشركاء الدوليين على حد سواء.

وكان هجوماً انتحارياً استهدف مقهى بالعاصمة الصومالية "مقديشو" يوم أمس الأول، أدى إلى سقوط سبعة ضحايا على الأقل.

ومن جانبه، نشر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تقرير يؤكد فيه على جهود الحكومة الصومالية لكبح جماح حركة الشباب الإرهابية تسهم في الحد من دموية الحركة ويمنعها من تنفيذ المزيد من العمليات بالتزامن مع سحب قوات الاتحاد الإفريقي من البلاد

تمكنت قوات الأمن الصومالية من ضبط سيارة ملغومة في بلدة "دولو" بإقليم غدو الواقع في ولاية جوبالاند أمس الأحد، وذلك خلال عملية أمنية في ضواحي البلدة عقب تلقي بلاغًا بوجود سيارة يشتبه بها. ووفق ما صرح به "محمد حسين عبدي" مفوض البلدة الحدودية فإن حركة الشباب الإرهابية تقف وراء الأمر، معلنًا عن بدء عملية واسعة النطاق ضد الحركة في الولاية.

وقال مرصد الأزهر، إنه أصدرت المحكمة العسكرية الصومالية السبت الموافق 30 سبتمبر، حكمًا بالإعدام على "أنس عبد القادر علي محمود" الملقب بـ"سليمان"، و"آدم مرسل محمد إيدو" المتهمين بارتكاب جرائم قتل في مدينة "غالكعيو" حاضرة إقليم مدغ بوسط البلاد.

وأكد مرصد الأزهر، أنه في إطار جهود قوات الأمن الصومالية ضد إرهاب "الشباب"، فقد ألقي القبض على مهرب الأسلحة المدعو "زكريا كمال صوفي" البالغ من العمر ٢٨ عامًا واسمه الحركي "زكي"، أثناء محاولته دخول منطقة تسيطر عليها الحركة الإرهابية باعتباره المسؤول عن تزويدها بالأسلحة والمعدات التي تأتي ضمن شحنات تجارية يتم تهريبها عبر ميناء مقديشو، طبقًا لبيان وكالة الاستخبارات الصومالية الصادر يوم الجمعة الموافق ٢٩ سبتمبر.

هذا ويؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن جهود الحكومة الصومالية لكبح جماح حركة الشباب الإرهابية تسهم في الحد من دموية الحركة ويمنعها من تنفيذ المزيد من العمليات بالتزامن مع سحب قوات الاتحاد الإفريقي من البلاد.

وأشار المرصد إلى أهمية تضافر الجهود محليًا وإقليميًا ودوليًا من أجل التصدي لإرهاب هذه الحركة ومن على شاكلتها من جماعات الإرهاب والعنف على أن تتم هذه الجهود على كافة الأصعدة ميدانيًا وفكريًا وإعلاميًا بما يضمن دحر تلك التنظيمات والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

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