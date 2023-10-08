الأرصاد: البلاد تتأثر بمنخفض جوي يقلل درجات الحرارة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا الذي سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وتحجب جزءًا من أشعة الشمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن الأجواء الخريفية التي تشهدها البلاد منذ الأسبوع الماضي مستمرة، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 30 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال فترة النهار سيكون مائلا للحرارة خريفيا تماما على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومعتدل تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ما بين حار إلى شديد الحرارة على المحافظات الموجودة في الصعيد وجنوب سيناء.

الأرصاد الجوية: الرياح تزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح اليوم سيكون نسبيا في بعض المحافظات الجنوبية غير مثير للرمال والأتربة، لكنه سيساعد على نحو كبير بإحساسنا بالمزيد من الانخفاض في قيم الحرارة.

وأشارت إلى أنه فور غياب أشعة الشمس اليوم ودخولنا في فترات الليل نبدأ نشعر بانخفاض قيم الحرارة والطقس يكون لطيفا أول ساعات الليل، ولكن في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت: "بدأنا نشعر ببعض البرودة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وتستمر فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى".

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فرص الأمطار ستكون خفيفة على بعض الأماكن الموجودة في السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، والشبورة المائية ما زالت هي الظاهرة الجوية المؤثرة معنا في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية خلال فترة الصباح الباكر، لكن سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.