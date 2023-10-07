طقس رطب معتدل للحرارة على مراكز ومدن الشرقية

تشهد، اليوم السبت، مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية طقس رطب معتدل للحرارة مصحوبًا بإنخفاض فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية 32 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس معتدل على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم السبت، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 20 درجة فى الساعات الأخيرة .

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد في بيان لها، أنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم السبت، لطيف ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارًا على سيناء، معتدل الحرارة ليلا، موضحة أنه تنتشر سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى، ويؤدي ذلك إلى تلطيف الأجواء يصاحبها أمطار خفيفة غير مؤثرة على النشاط اليومى، مؤكدة أنه يسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.