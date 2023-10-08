التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.. يبحث الكثير من المواطنين عن التسجيل وتحديث البيانات في منحة العمالة الغير منتظمة 2023، خاصة العمال الذين يريدون التسجيل لأول مرة، وذلك للحصول على منحة شهرية 1000 جنيه ويتساءل آلاف العمال عن خطوات تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة العمل، كذلك موعد صرف المنحة.

وتستعرض "بوابة الوفد " شروط وطريقة التسجيل للحصول على منحة 1000 جنيه من وزارة العمل والأوراق المطلوبة، من خلال التقرير التالي:



شروط تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل 2023



تحديث من واقع البيانات الشخصية ببطاقة الرقم القومي، عبر موقع وزارة العمل من الرابط التالي :

https://www.manpower.gov.eg/

أن يكون مدونًا في بطاقة الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة، نوع المهنة أو الحرفة التي يعمل بها العامل غير المنتظم على أرض الواقع.

بعد موافقة وزارة القوى العاملة على بيانات العمالة غير المنتظمة يتم إدارجهم في سجل التأمينات الاجتماعية والتأمين عليهم.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2023

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وتكون سارية.

المستندات الخاصة بعدم وجود دخل ثابت خاص بالعامل.

طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

شهادة ميلاد للمتقدم حديثة الاصدار.

مستندات تشمل جميع المعلومات الشخصية للمتقدم.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدخول على لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي، من خلال الرابط التالي:

https://www.manpower.gov.eg/

إنشاء حساب جديد وقم بإدخال البيانات التالية:

الرقم القومي.

تاريخ الميلاد.

الموقف التأميني.

الاسم رباعي.

المهنة.

الموقف من التجنيد.

الحالة الاجتماعية.

رقم الموبايل.

بعد ادخال البيانات السابقة يتم النقر على كلمة حفظ.