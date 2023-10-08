وظائف جامعة جنوب الوادي.. التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

وظائف جامعة جنوب الوادي.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر وظائف شاغرة في جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، وسوف نعرض لكم تفاصيل الوظائف والشروط والمستندات المطلوبة في السطور التالية.

الوظائف المطلوبة في جامعة جنوب الوادي

6 مدرسين بأقسام الدراسات السياحية والفندقية.

2 مدرس مساعد بأقسام الدراسات الفندقية – الدراسات السياحية.

شروط التقديم لوظائف جامعة جنوب الوادي

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط يجب توافرها في من يتقدم لشغل تلك الوظائف والتي تكون على النحو التالي:

أن يكون من خريجي إحدى كليات السياحة والفنادق من قسم الدراسات السياحية أو الدراسات الفندقية بالجامعات الحكومية المصرية أو الأجنبية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في ذات التخصص المطلوب وذلك بخصوص وظائف المدرس.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف جامعة جنوب الوادي

وحددت بوابة الوظائف الحكومية المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف جامعة جنوب الوداي والتي تتضمن ما يلي:

طلب على استمارة 167، ومرفق به المستندات الاتية:

(السيرة الذاتية للمتقدم باللغة العربية والإنجليزية وشهادة التخرج «البكالوريوس»، شهادة تقديرات السنوات الدراسية، والشهادات العلمية الحاصل عليها والشهادات الدالة على إجادة اللغة الإنجليزية).

الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، و6 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة الميلاد مميكنة.

صحيفة الحالة الجنائية موجهة لكلية السياحة والفنادق جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة.

موافقة جهة العمل على التقدم للإعلان وعلى العاملين الذين سبق إنهاء خدمتهم التقدم ببيان حالة وظيفية من جهة عملهم السابقة، موضحا به سبب إنهاء الخدمة وفي حالة عدم العمل يتم التقدم بإقرار كتابي يقر فيه المتقدم بعدم عمله.

طريقة التقديم على وظائف جامعة جنوب الوادي

وبحسب بوابة الوظائف الحكومية، فإن التقديم باليد باسم الدكتور نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الغردقة، بمقر جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، علمًا بأن التقديم يبدء من اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، ويستمر لمدة 14 يوم فقط، هذا ولن تقبل الطلبات التي غير مستوفاه لشروط التقديم، أو الطلبات التي ترد عبر البريد، أو الطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد للتقديم، وأخر موعد للتقديم هو 22 أكتوبر 2023.