وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط وأخر موعد للتقديم

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل عددًا من الوظائف الشاغرة بنظام العقود المؤقتة.

وارتفعت عمليات البحث عبر مؤشر البحث "جوجل" عن تلك الوظائف وشروط القبول بها ومكان التقديم، وهو ما ستوضحه "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي:

الوظائف المطلوبة

مهندس مشروعات تخصص مدني.

مهندس صيانة ميكانيكية "تخصص ميكانيكا".

مهندس شبكة اتصالات "تخصص اتصالات".

مهندس صيانة كهربائية "تخصص كهرباء".

ويشترط للقبول في الوظائف السابقة، الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية، وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.

فني «ميكانيكا – كهرباء – تشغيل – صرف – سلامة وصحة مهنية- صيانة حاسبات – أمين مخزن»، ويشترط للقبول في هذه الوظائف، الحصول على مؤهل فني صناعي مناسب.

حارس أمن بالسلاح، ويشترط الحصول على مؤهل فني صناعي مناسب.

ممرضون حاصلون على دبلوم تمريض.

شروط القبول بالوظائف

اجتياز الكشف الطبي.

بالنسبة للذكور لابد من تحديد موقف سابق من التجنيد.

ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى، ويتم إثبات السكن بإيصال كهرباء، ومياه، وغاز، وبطاقة سارية من عام على الأقل.

اجتياز الاختبارات المقررة «تحريري - عملي - مقابلة شخصية».

تجدر الإشارة إلى أنه يتم سحب ملف التقديم من مراقبة صيانة غرب القاهرة شارع رمسيس، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، ببطاقة الرقم القومي للمتقدم.