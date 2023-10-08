مصر الجديدة للإسكان تقر بيع أرض هليوبارك لـ"القومية للتأمين الاجتماعي"

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على بيع أرض هليوبارك المدرجة ضمن مخزون الأراضي بالقوائم المالية للشركة البالغ مساحتها 1695 فداناً بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ مقطوع قدره 15 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن قيمة الأرض تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالي 2 مليار جنيه تقريباً.

وأضافت الشركة، أنه جاري التنسيق بشأنه بين الطرفين مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في التفاوض بشأن بنود العقد وإدخال ما يلزم من شروط والتزامات وتعديلات وفي التوقيع عليه.

ووافقت الجمعية على الترخيص للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بإبرام عقد المعاوضة ببيع " أرض هليوبارك"، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لإتمام ذلك الأمر.

واعتمدت الجمعية التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة بانضمام ممثلين للمال العام عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير.