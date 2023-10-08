الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

غدًا.. لجنة الشئون العربية بـ"الصحفيين" تستضيف الوزير محمد فايق

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين غد الإثنين ٩ أكتوبر لقاء مفتوحًا مع وزير الإعلام الأسبق، وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق.
يأتى اللقاء فى إطار الاحتفال بمرور ستين عاما على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، وخمسين عاما على حرب أكتوبر، وصدور مذكرات الوزير فايق.
أعدت اللقاء وتديره الكاتبة الصحفية أمانى القصاص، فى حضور نخبة من المتخصصين فى الشئون العربية و الإفريقية وذلك فى الخامسة والنصف مساء بالدور الثالث فى القاعة المستديرة بالنقابة. 
      

الجريدة الورقية