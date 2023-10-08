غدًا.. لجنة الشئون العربية بـ"الصحفيين" تستضيف الوزير محمد فايق

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين غد الإثنين ٩ أكتوبر لقاء مفتوحًا مع وزير الإعلام الأسبق، وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق.

يأتى اللقاء فى إطار الاحتفال بمرور ستين عاما على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، وخمسين عاما على حرب أكتوبر، وصدور مذكرات الوزير فايق.

أعدت اللقاء وتديره الكاتبة الصحفية أمانى القصاص، فى حضور نخبة من المتخصصين فى الشئون العربية و الإفريقية وذلك فى الخامسة والنصف مساء بالدور الثالث فى القاعة المستديرة بالنقابة.

