الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: فتيات "ريحانة" يقدن مسيرات توعية وزيارات لدور المسنين

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة " ،بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات ، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية .

وتتضمن سلسلة الفعاليات التي تستمر حتي ١٥ أكتوبر الجاري  ، تنظيم مسيرات لفتيات "ريحانة " ،  بالإضافة إلي تنظيم زيارات لدور المسنين ورعاية الأيتام والمدارس لنشر التوعية بالمرحلة الجديدة من البرنامج ، علي مستوي محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى أكتوبر المجيدة .

و بدأت الفعاليات بمركز شباب الحرية ، بمحافظة الشرقية ، بندوة تعريفية حول إطلاق المرحلة الرابعة الجديدة ، ودعوة الفتيات للمشاركة والاستفادة من البرنامج ، حيث عرضت مشرفة الوحدة أهداف البرنامج وكيفية الإشتراك ومدى الإستفادة المحققة منه .
كما عرضت مدربات البرنامج تجاربهن من بداية الإشتراك فى المرحلة الأولى و أهمية البرنامج والتدريبات اللاتى تدربن عليها من ريادة الأعمال والبروتوكول والاتكيت وريادة الأعمال  ، بالإضافة إلي ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية  لجعل الرياضة أسلوب حياة لكل فتاة .

فيما انطلقت مسيرة بمشاركة أكثر من ٤٠٠ فتاة من مدينة العاشر من رمضان وبلبيس والمناطق المجاورة وعضوات مراكز الشباب ، وفريق كيدز شو بشعبة العروض الرياضية بمركز شباب سعدون التابع لإدارة بلبيس شرق ، يحملن فيها لافتات البرنامج لنشر التوعية ودعوة فتيات للمشاركة ، وذلك خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وفي محافظة الإسكندرية انطلقت سلسلة من الفعاليات للبرامج القيادي "ريحانة " لتمكين وزيادة وعي الفتيات ، وذلك بمركز شباب سموحة ، بمشاركة ٢٥ فتاة ، حيث تضمنت لقاءات توعية بالبرنامج وأهدافه ، بالإضافة إلى ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية .

وفي محافظة أسيوط قامت فتيات "ريحانة " بزيارة دار للمُسنات ، ضمن فعاليات احتفال وحدة "ريحانة " بنصر أكتوبر المجيدة.

فيما قامت فتيات "ريحانة " بمحافظة كفر الشيخ بزيارة دار الوفاء لرعاية المسنين ، وتوزيع الهدايا والزهور علي نزيلات الدار ، كما يتم انطلاق مسيرة ، بمشاركة ٥٠٠ فتاو من اعضاء مراكز الشباب  ، يوم السبت المقبل  ، لنشر التوعية والاحتفال بنصر أكتوبر المجيدة.

وفي محافظة بني سويف عُقد لقاء تعريفي حول برنامج "ريحانة " ، بمركز التنمية الشبابية شرق النيل  ، لتوضيح أهداف البرنامج  ،و تسليط الضوء على النماذج الناجحة من القيادات النسائية وتأثيرهن في شتى المجالات .

يذكر أن البرنامج يهدف إلي صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن ، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات ، وتأثيرهن في شتى المجالات .


 

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