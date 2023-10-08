الشباب والرياضة: فتيات "ريحانة" يقدن مسيرات توعية وزيارات لدور المسنين

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة " ،بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات ، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية .

وتتضمن سلسلة الفعاليات التي تستمر حتي ١٥ أكتوبر الجاري ، تنظيم مسيرات لفتيات "ريحانة " ، بالإضافة إلي تنظيم زيارات لدور المسنين ورعاية الأيتام والمدارس لنشر التوعية بالمرحلة الجديدة من البرنامج ، علي مستوي محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى أكتوبر المجيدة .

و بدأت الفعاليات بمركز شباب الحرية ، بمحافظة الشرقية ، بندوة تعريفية حول إطلاق المرحلة الرابعة الجديدة ، ودعوة الفتيات للمشاركة والاستفادة من البرنامج ، حيث عرضت مشرفة الوحدة أهداف البرنامج وكيفية الإشتراك ومدى الإستفادة المحققة منه .

كما عرضت مدربات البرنامج تجاربهن من بداية الإشتراك فى المرحلة الأولى و أهمية البرنامج والتدريبات اللاتى تدربن عليها من ريادة الأعمال والبروتوكول والاتكيت وريادة الأعمال ، بالإضافة إلي ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية لجعل الرياضة أسلوب حياة لكل فتاة .

فيما انطلقت مسيرة بمشاركة أكثر من ٤٠٠ فتاة من مدينة العاشر من رمضان وبلبيس والمناطق المجاورة وعضوات مراكز الشباب ، وفريق كيدز شو بشعبة العروض الرياضية بمركز شباب سعدون التابع لإدارة بلبيس شرق ، يحملن فيها لافتات البرنامج لنشر التوعية ودعوة فتيات للمشاركة ، وذلك خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وفي محافظة الإسكندرية انطلقت سلسلة من الفعاليات للبرامج القيادي "ريحانة " لتمكين وزيادة وعي الفتيات ، وذلك بمركز شباب سموحة ، بمشاركة ٢٥ فتاة ، حيث تضمنت لقاءات توعية بالبرنامج وأهدافه ، بالإضافة إلى ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية .

وفي محافظة أسيوط قامت فتيات "ريحانة " بزيارة دار للمُسنات ، ضمن فعاليات احتفال وحدة "ريحانة " بنصر أكتوبر المجيدة.

فيما قامت فتيات "ريحانة " بمحافظة كفر الشيخ بزيارة دار الوفاء لرعاية المسنين ، وتوزيع الهدايا والزهور علي نزيلات الدار ، كما يتم انطلاق مسيرة ، بمشاركة ٥٠٠ فتاو من اعضاء مراكز الشباب ، يوم السبت المقبل ، لنشر التوعية والاحتفال بنصر أكتوبر المجيدة.

وفي محافظة بني سويف عُقد لقاء تعريفي حول برنامج "ريحانة " ، بمركز التنمية الشبابية شرق النيل ، لتوضيح أهداف البرنامج ،و تسليط الضوء على النماذج الناجحة من القيادات النسائية وتأثيرهن في شتى المجالات .

يذكر أن البرنامج يهدف إلي صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن ، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات ، وتأثيرهن في شتى المجالات .



