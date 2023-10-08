تدشين 6 مراكز لتوزيع اللبن المدعوم للأطفال بالداخلة

أعلنت الإدارة الصحية بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد أن مركز صرف اللبن المدعوم التابع للمركز الطبي سيعمل بشكل منتظم طوال أيام الأسبوع، أيام الجمعة من الساعة السادسة عصرا حتى التاسعة مساء وخلال العطلات الرسمية من التاسعة والنصف صباحا، حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

حيث تم افتتاح 6 مراكز. صرف الحليب المدعوم في مركز الداخلة وهو المركز الطبي لموط، وفي الوحدات الصحية بقرى “غرب الموهبة والقصر والرشيدة والقلمون والمعصرة” و تعمل سبعة أيام في الأسبوع.

قام المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة بزيارة تفقدية للإدارة الصحية بالداخلة، رافقه الدكتور عبد الله كامل مدير عام الإدارة الصحية بالداخلة، وصابر مبارز النائب الثاني لمدينة الداخلة المركز والعلاقات العامة حيث تفقد أعمال بناء المظلة وأمر بإكمال العمل من خلال الوحدة المحلية للمركز ومدينة الداخلة للتيسير على المواطنين.

كما التقى مدير المركز بالعاملين في الصحة واطلعت الإدارة على سير العمل في مركز بيع الألبان المدعومة، مشيدة بانتظام العمل داخل المركز خلال أيام الجمعة والأعياد.