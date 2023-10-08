بالوادى الجديد تختتم دورات تدريبية في صيانة محطات الطاقة الشمسية

تم تنفيذ دورات تدريبية حرفية للشباب في تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بهدف توفير عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

وقد انتهت مديرية العمل بالوادي الجديد من تنفيذ برنامج تدريبي في مجال الطاقة الشمسية وتشكيل أول فريق فني مدرب على صيانة ألواح الطاقة الشمسية، وتم تدريبهم عمليًا في مواقع وحدات ومحطات الطاقة الشمسية التابعة للمحافظة.

بهدف تطوير مهارات الشباب وتمكينهم من العمل في هذه الصناعات. وتم تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع معاهد ومراكز تدريب متخصصة، حيث تم توفير المعدات والمواد اللازمة للتدريب العملي.

تأتي هذه الدورات التدريبية كجزء من مجهودات محافظ الوادي الجديد لتنمية المهارات الفنية للشباب في المنطقة. ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تحقيق فائدة اقتصادية واجتماعية لأبناء المحافظة، حيث سيتمكنون من العمل في الصناعات المتوفرة في المحافظة وتوفير سبل العيش الكريم لأنفسهم وأسرهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدورات التدريبية ستساعد في تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من بناء مستقبل مهني ناجح. فالحصول على مهارات فنية مدربة يعتبر أمرًا هامًا في سوق العمل المتنافس، وسيتيح للشباب فرصة للتميز والتفوق في مجال عملهم.

قدمت إدارة العمل في الوادي الجديد الدعم اللوجستي والمالي اللازم لتنفيذ هذه الدورات، وطورت خططًا وبرامج تدريبية متخصصة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية. وبفضل جهودهم والتعاون المستمر مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، تم تحقيق نجاح هذه الدورات التدريبية واستفادة الشباب منها بشكل كبير.

وسيكون لهذه الدورات التدريبية تأثير إيجابي كبير على المجتمع المحلي، حيث ستعمل على زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن هذه المبادرة المحلية هي خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الوادي الجديد.

مديرية العمل بالوادي الجديد اختمتت برنامج تدريبي في مجال الطاقة الشمسية

مديرية العمل بالوادي الجديد اختمتت برنامج تدريبي في مجال الطاقة الشمسية

مديرية العمل بالوادي الجديد اختمتت برنامج تدريبي في مجال الطاقة الشمسية